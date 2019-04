Computacenters neue Deutschlandzentrale bietet Platz für Mitarbeiter am Standort Kerpen. Das neue Konfigurations- und Logistikzentrum, das sogenannte Integration Center, umfasst eine Gesamtfläche von 30.000 m². Dort können Spezialisten des Systemhauses Netzwerk, Storage, IT-Arbeitsplatz- und Datacenter-Komponenten kundenindividuell konfektionieren.

Bei der Eröffnungsfeier waren unter anderem der Kerpener Bürgermeister und der britische Generalkonsul Rafe Courage (Computacenter ist ein britisches Unternehmen mit Töchtern in Europa und USA). So lobte der Brite auch das Engagement des Systemhauses in Deutschland über alle Maßen: "Das ist für mich ein vorbildliches Beispiel, dass sich britische Unternehmen nachhaltig am deutschen Markt platzieren können. Sie zeigt, wie eng unsere Länder politisch und wirtschaftlich verbunden sind".

Dieter Spürck, Bürgermeister von Kerpen, betonte, wie wichtig es ihm war, Computacenter als Arbeitgeber am Ort gehalten zu haben. Immerhin ist Deutschlands zweitgrößtes Systemhaus der größte Arbeitgeber am Ort. "Durch das Bekenntnis zum Standort bietet Computacenter rund 1.000 Beschäftigten eine langfristige Perspektive und jungen Menschen weiterhin eine Chance auf eine hervorragende Ausbildung", betonte der CDU-Politiker.

Für Reiner Louis, Sprecher der Geschäftsführung bei Computacenter Deutschland, bietet der Neubau die Voraussetzungen für weiteres Wachstum: "Von unserer neuen Zentrale in Kerpen aus, einem Standort im Herzen Deutschlands, können wir maßgeschneiderte IT-Services für ganz Europa anbieten. Und das Integration Center ermöglicht uns, weiter zu wachsen und die rasch steigende Nachfrage nach Produktversorgungs- und Konfigurationsdienstleistungen zu bewältigen. Wir haben jetzt die nötige Flexibilität für individuelle Kundenlösungen und Services, bis hin zu Wartung, Reparatur und Recycling. Zusammen mit den Standorten Hatfield (England), Gonesse (Frankreich) und Newark (USA) gehört das neue Zentrum in Kerpen zu unserem globalen Netzwerk moderner Integrations- und Auslieferzentren".

Im Anschluss an die Eröffnungsfeier besichtigten die Ehrengäste das neue Konferenzzentrum mit 36 Meeting-Räumen inklusive moderner Tele-Presence- und Video-Konferenz-Lösungen. Auch der Besuch des neuen Executive Briefing Centers, in dem neueste Technologie demonstriert wurde, stand auf der Agenda.