Zu diesem erfreulichen Ergebnis von Computacenter in Deutschland trug die gestiegene Nachfrage sowohl im Produkt- als auch im Service-Geschäft bei. Der Umsatz im Bereich Services stieg dabei um 5,8 Prozent auf 288,3 Millionen Euro an. Hierzu trugen einige signifikante Kundengewinne im Geschäftsfeld Managed Services sowie die nach wie vor hohe Nachfrage nach Consulting-Diensten in den Segmente Security, Cloud und Networking sowie bei der Migration auf Windows 10 und auf Office 365 bei.

Im Produktgeschäft stieg Computacenters Umsatz um 17,9 Prozent auf 597,2 Millionen Euro. Beflügelt wurde hier das Geschäft durch eine gesteigerte Nachfrage nach Lösungen in den Bereichen Cloud, Security, SAP HANA, Industrie 4.0 und Digital Workplace.

"Auch im ersten Halbjahr 2017 setzt sich unsere konstant gute Geschäftsentwicklung fort. Das verdanken wir gleichermaßen dem starken Produktgeschäft und der nach wie vor hohen Nachfrage im Servicegeschäft. Im Bereich Managed Services konnten wir nahezu alle wesentlichen Verträge verlängern: Dazu gehörte auch einer der wichtigsten Networking-Operations-Verträge mit einem Kunden aus der Automotive-Branche. Dieses Indiz für die Zufriedenheit unserer Kunden freut uns sehr und belegt die hohe Qualität unserer Managed Services", sagt Reiner Louis, Sprecher der Geschäftsführung bei Computacenter in Deutschland.

