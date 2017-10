Schon heute ist Computacenter der größte Arbeitgeber in Kerpen. In dem neuen Gebäude wird das Systemhaus die bisherigen vier Büros in der Stadt bei Köln zusammenfassen. Auf einer Fläche von 8.200 m² wird dort ein modernes Office für etwa 700 Mitarbeiter entstehen. Neben Büros und einem umfangreichen Konferenzbereich plant dort Computacenter 36 Meeting-Räume einzurichten. All diese Konferenzenzräume werden natürlich mit modernen Telepresence- und Video-Conference-Lösungen ausgestattet sein. Immerhin agiert das Systemhaus als einer der größten Microsoft- und Cisco-Partner in Deutschland.

Außerdem wird Computacenter im Erdgeschoss des neuen Gebäudes ein neues Customer Experience Center zum Präsentieren von modernen Technologien für Kunden einrichten.

Darüber hinaus vergrößert das Systemhaus seine Konfigurations- und Logistikkapazitäten in Kerpen. Bereits am 27. September 2017 wurde durch den Bauherr Prologis der symbolische Spatenstich für den Neubau des knapp 48.000 m² großen Logistikgebäudes gesetzt. Computacenter wird als Hauptmieter mit 23.000 m² etwa die Hälfte der Fläche besetzen. Schon jetzt ist das aktuelle Logistikzentrum Dreh- und Angelpunkt für die monatliche Auslieferung von etwa 145.000 Produkten.

"Aufgrund unseres kontinuierlichen Wachstums kommen wir sowohl bei den aktuellen Büroflächen als auch bei den Konfigurations- und Logistikkapazitäten an unsere Grenzen", begründet Michael Könen, Standortverantwortlicher bei Computacenter in Kerpen, die Investition. "Der Bau der neuen Immobilien ist ein klares Bekenntnis zum Standort Kerpen, dem wir uns seit mehr als 25 Jahren verbunden fühlen. Mit dem modernen, transparenten und lichtdurchfluteten Gebäude werden wir einen Ort mit attraktiven Arbeitsplätzen beziehen, einen Platz für neue Ideen und weiteres Wachstum."

"Die neue Firmenzentrale und das neue Logistikzentrum geben uns die Möglichkeit, unseren Wachstumspfad der vergangenen Jahre weiter fortzusetzen. Mit den neuen Immobilien werden wir das Volumen bei den Produktversorgungs- und Konfigurationsdienstleistungen noch mal deutlich erhöhen können", ergänzt Reiner Louis, Sprecher der Geschäftsführung bei Computacenter in Deutschland. "Zudem werden wir unsere Prozesse noch effizienter und leistungsfähiger gestalten können. Davon profitieren natürlich auch unsere Kunden."

Der Umzug in das neue Logistikzentrum ist für Sommer 2018 vorgesehen, das neue Bürogebäude wird voraussichtlich Anfang 2019 bezogen.