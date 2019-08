230 Computacenter-Mitarbeiter haben nun ihre neuen Büros bezogen, was ihnen auf einen Schlag fast doppelt so viel Platz wie in der alten Niederlassung beschert hat. Denn auch mehr Konferenz- und Ruheräume im modernen Ambiente stehen ihnen dort zur Verfügung.

Das neue Gebäude wurde mit dem "GreenBuilding"-Award in Gold ausgezeichnet, damit sind hohe Qualitätsanforderungen in den Bereichen Ökologie, Ökonomie, soziale Qualität der Innenraumgestaltung, Technik und Standort als erfüllt dokumentiert.

Der Umzug ins Nachbargebäude war notwendig, weil der bisherige Computacenter-Standort in Frankfurt in den vergangenen Jahren kontinuierlich gewachsen ist. Die Anzahl der Mitarbeiter hat sich um ein Viertel erhöht. Deshalb hat sich Dirk Reinhard, Client Director bei Computacenter und Standortverantwortlicher für die Frankfurter Geschäftsstelle, dazu entschlossen, die Flächen im Atrium Plaza anzumieten.

Die Arbeitsbereiche dort sind nach den modernsten Standards ausgestattet, etwa mit Telefonboxen, Steharbeitstischen und bequemen Lounge-Sesseln. Auch die Akustik ist besser als am alten Standort: Es gibt ruhige Wohlfühlräume für kreatives Arbeiten und störungsfreie Bereiche für entspannte Gespräche. Eine neue sogenannte "Bid Hub Area" zum Bearbeiten von Managed Services-Ausschreibungen entlastet die Konferenzräume zusätzlich.

Damit möchte Deutschlands zweitgrößtes Systemhaus den Anforderungen der Mitarbeiter an modernen Arbeitsweisen und Kommunikationsformen entgegenkommen.