Die Computacenter AG & Co. oHG und die AixConcept GmbH haben eine Partnerschaft für IT-Entscheider und zentrale Dienstleister der öffentlichen Hand vereinbart. Während AixConcept speziell für Schulen entwickelte Software- und Hardwarelösungen sowie Services einbringt, steuert Computacenter Beratung und Dienstleistungen in den Bereichen Netzwerk, Infrastruktur und Sicherheit bei.

AixConcept arbeitet seit der Didacta 2017 strategisch mit Microsoft zusammen, um Schulmanagementlösungen aus der Cloud in Schulen zu etablieren. So umfasst das MNSpro-Portfolio an schulspezifischen Lösungen etwa eine Kommunikations- und Lernplattform auf Basis von Office 365 mit Internetfilter, ein Netzwerk für die Kommunikation von Lehrern und Schülern, sowie eines für die komplette Verwaltung der Lehranstalt. Auch die Hardware samt Beratung, Unterstützung und Weiterbildung des Kollegiums sind Sache der IT-Spezialisten für Schulen.

Synergieeffekte nutzen

Computacenter hingegen kümmert sich um eine zeitgemäße Infrastruktur des Netzwerks und um die Sicherheit. Durch seine Erfahrung im Bereich öffentliche Verwaltung kann der Kerpener IT-Dienstleister übergreifende Lösungen zwischen öffentlichen Institutionen und Kommunen oder auf Länderebene realisieren. Beispielsweise lassen sich E-Akten oder spezielle SharePoint-Lösungen an die speziellen Bedürfnisse von Schulen anpassen.

"Das Thema digitale Bildung ist für Schüler, Lehrer und die Zukunftsfähigkeit unserer Gesellschaft von enormer Bedeutung", sagt Manfred Lieske, Mitglied der Geschäftsleitung bei Computacenter. "Deshalb sind IT-Entscheider und zentrale Dienstleister der öffentlichen Hand auf der Suche nach geeigneten Lösungen. Mit unserem gemeinsamen Angebot können wir ihnen alles aus einer Hand bieten - optimal angepasst an ihre jeweiligen Bedürfnisse. So lassen sich auf kommunaler Ebene oder landesweit Lösungspakete für Schulen effizient und kostengünstig bereitstellen."

"Als erfahrener Schul-IT-Dienstleister wissen wir, dass es keine Lösung von der Stange gibt", erklärt Thomas Jordans, Geschäftsführer von AixConcept. "Deshalb steht am Anfang die genaue Bedarfsanalyse, gefolgt von professioneller Beratung und individueller Planung. Mit unserem Partner Computacenter können wir unsere Lösungen und Services nun im Gesamtpaket mit umfassenden Dienstleistungen in den Bereichen Infrastruktur und Sicherheit anbieten." (rw)