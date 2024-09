Computop bietet eine neue Big Data-Auswertung für Zahlungstransaktionen. Das Monitoring von Transaktionsdaten soll Händlern wertvolle Erkenntnisse über das Zahlungsverhalten ihrer Kundinnen und Kunden ermöglichen. Computop 360 Professional eröffnet Einblicke in das Zahlungsgeschehen, durch die Händlersysteme und Zahlungsströme optimal abgestimmt werden können.

Das neue Business Intelligence Tool des Payment Service Providers ist browserbasiert und daher von Computop-Kunden ohne separate Installation zu nutzen. Umfangreiche Filterfunktionen erlauben die Auswertung zahlreicher Parameter und Transaktions-Attribute. So lassen sich beispielsweise die Anteile und Erfolgsquoten von Zahlarten evaluieren, Ländershops oder Verkaufskanäle vergleichen sowie die Performance verschiedener Acquirer bewerten. Der Einblick in 3-D Secure 2-Transaktionen und die effiziente Nutzung von SCA-Exemptions sind maßgebliche Faktoren zur Steigerung der Konversionsrate von Kartenzahlungen.

Transparenter Zahlungsverkehr über alle Kanäle

Die Big Data-Auswertung Computop 360 Professional kommt mit vorkonfigurierten Dashboards, die Auskunft über viele wesentliche Kennzahlen des Tagesgeschäfts geben und detaillierte Vergleiche sowie Zeitreihen über die vergangenen 12 Monate erlauben. Alle enthaltenen Kennziffern können als Filterparameter gesetzt werden. Durch Lesezeichen lassen sich Auswahlen für die wiederholte Abfrage speichern. Zudem bietet Computop die Konfiguration individueller Dashboards an. Die Datenexportfunktion ermöglicht die Weiterverarbeitung in Tabellenkalkulationen und die Integration in das Unternehmensreporting.

Stephan Kück, CEO Computop erklärt: "Mit Computop 360 wird der Zahlungsverkehr in allen Kanälen transparent wie nie zuvor. Bereits das Pilotprojekt mit einem großen Modehändler hat gezeigt, wieviel Optimierungspotenzial im Checkout steckt. Nicht selten gibt erst die tiefgehende Auswertung Hinweise auf Schwachstellen in der Zahlarten-Integration, die die Händler unterm Strich bares Geld kosten können."