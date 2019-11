Ende Oktober 2019 lud Growr, das Start-up Netzwerk des zu Electronic Partner (EP) gehörenden Systemhausverbunds Comteam, zu seinem ersten exklusiven Partner-Event auf die Marienburg in Köln ein. Zusammen mit HDI-Versicherungen hatte das Comteam Start-up-Netzwerk ein spannendes Programm auf die Beine gestellt - mit nützlichen Tipps und kreativem Austausch in lockerer Atmosphäre.

Der Ansatz von Growr sieht vor, dass Gründern und jungen Unternehmen persönliche Ansprechpartner für die Lösung ihrer Business-Fragen zur Seite gestellt werden. Die "Wingmen" und "Wingwomen" begleiten Start-ups von ihrer ersten Idee, über die Gründung bis hin zum ausgewachsenen Unternehmen. Seit das Growr-Netzwerk Ende 2017 ins Leben gerufen wurde ist es deutlich gewachsen. Neben Beratung und verschiedenen Sonderkonditionen gehört ebenso Vernetzung zum Leistungspaket - genau das stand beim Event in Köln auf der Agenda.

Synergien zwischen Start-ups und Comteam-Partnern

Eine gezielte Referentenauswahl sollte ein Programm mit hohem Mehrwert für alle Teilnehmer bieten. So beriet Growr Mentor Heinz Faessen zum Thema Investoren während Mitarbeiter von HDI Versicherungslösungen für Gründer präsentierten. Darüber hinaus stellte HDI Berater Adal Abraham das hauseigene Ökosystem "Rock your Start-up" vor. Auch Comteam Partner waren vertreten: Michael Krämer, Inhaber von Krämer IT und langjähriger Partner im Comteam Verbund, gab spannende Einblicke in seine eigene Gründerzeit und den Aufbau eines Hundertmann-Betriebs.

Ebenso präsentierten einige Start-ups ihre Konzepte - z. B. Luisa Steinhäuser von NewGenS, die erklärte, wie wichtig typgerechte Kommunikation bei Geschäftsgesprächen ist. Orlando Policicchio, Gründer von CompanyMood, stellte derweil seine Lösung zur Messung von Mitarbeiterzufriedenheit vor. Nach den Vorträgen folgte für jedes Start-up ein einmütiger Pitch, um eine optimale Grundlage für das anschließende Get-together und Networking zu schaffen.

Growr Wingman Daniel Hülsenbusch zog nach der Veranstaltung ein positives Fazit: "Das Event war ausgebucht und wir haben nur gutes Feedback bekommen. Vorträge und Gespräche sorgten für wichtige Impulse und schufen Synergien unter den Start-ups und mit Comteam Partnern. Diese werden wir in den nächsten Wochen aktiv vorantreiben."