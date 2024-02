Auf der Agenda für das Jubiläumsjahr von comTeam stehen unter anderem Sport- und Freizeitevents, zahlreiche Schulungen, Workshops und Fortbildungen sowie natürlich die extra große Partnerkonferenz im Herbst. Neben Wissenstransfer und Spaß dreht sich dabei alles um aktiven Austausch, Impulse für die Geschäftsentwicklung sowie die gemeinsame Erarbeitung neuer Lösungen - und immer wieder steht die Zahl "40" im Fokus.

Denn seit die Informationstechnologie begann, sich ihren unaufhaltsamen Weg in alle Bereiche unserer Gesellschaft zu bahnen, war comTeam mit dabei: von den ersten EDV-Betrieben über die Gründung zahlreicher Systemhäuser bis zu den heutigen IT-Unternehmen, die als Managed Service Provider ganze Infrastrukturen implementieren und warten. comTeam bezeichnet seine Mitglieder konsequent als "Partner", denn genau das sind die Unternehmen - nicht nur für die Betriebe aus dem deutschen Mittelstand, die sie intensiv und langfristig betreuen, sondern auch für das Team des Technologie-Netzwerks in der Düsseldorfer Zentrale. "Unsere Grundpfeiler sind nach wie vor Vertrauen, Verlässlichkeit, Vernetzung und Fachwissen. Dabei stellen wir unsere Partnerinnen und Partner immer in den Mittelpunkt unserer Arbeit", betont Sven Glatter, seit zwölf Jahren Geschäftsführer von comTeam. "Wir sehen es als unsere Aufgabe an, genau die Kontakte zur Industrie zu pflegen, Services, Schulungs- und Informationsangebote zu liefern, die unsere Partnerunternehmen brauchen, um immer auf dem neuesten Stand der Technik zu sein und ihre Kundschaft optimal zu betreuen."

40 Jahre comTeam im Rückblick

Sieben EDV- und Computerfachhändler schlossen sich am 1. Oktober 1984 als Kommanditisten zusammen und gründeten im niedersächsischen Lilienthal die comTeam GmbH & Co. AG. Ihr Fokus lag auf dem gezielten Einkauf von mechanischer und elektronischer Ausstattung für datenverarbeitende Systeme. Mitte der 1990er Jahre folgte der große Wachstumsschub: comTeam konnte seine Mitgliedschaften auf rund 100 Partnerinnen und Partner erweitern.

Im Jahr 2001 verkauften die Kommanditisten ihre Anteile an ElectronicPartner, die heutige Muttergesellschaft von comTeam, und konnten durch diesen Schritt als Systemhausverbund innerhalb von zwei Jahrzehnten ihre Partnerschaften weiter aufstocken. Heute verzeichnet das Technologie-Netzwerk rund 800 Mitgliedsbetriebe. "Ich kann mich noch erinnern, wie ich damals nach Lilienthal fuhr und sofort von dem besonderen Spirit und der Innovationskraft begeistert war", erzählt ElectronicPartner Vorstand Karl Trautmann und ergänzt: "comTeam in unseren Verbund zu holen, war eine der besten Ideen meiner Laufbahn. Bis heute ist die Mannschaft absolut erfolgreich und überzeugt durch leidenschaftlichen Einsatz!"

Partnerkonferenz im Phantasialand

Nicht erst im 40. Jahr, sondern schon lange hat sich comTeam als kompetenter Partner für IT-Unternehmen und auch Start-ups aller Größenordnungen etabliert. Mit seinem umfassenden und vielschichtigen Dienstleistungsportfolio stellt das Technologie-Netzwerk die Weichen für maßgeschneiderte IT-Lösungen, Services und Anwendersysteme, die den Endkundinnen und -kunden zugutekommen. "Aber comTeam ist so viel mehr als ein Dienstleister: Wir schaffen Verbindungen", ist Sven Glatter überzeugt. "Was uns so besonders macht, ist die Leidenschaft für unser Handwerk. Das spürt jeder, der mit comTeam zu tun hat. Nicht umsonst bezeichnen wir uns als 'Technologie-Netzwerk mit Herz'."

Intensiver Austausch, Wissenstransfer durch Schulungen und Vorträge, online wie offline, stehen bei comTeam so gut wie wöchentlich auf dem Plan - vor allem, seit das eigene Bildungsnetzwerk comTeach Campus vor rund drei Jahren an den Start ging. Auch Business in geselliger Atmosphäre bei Wanderungen, Fahrrad- oder Bootstoren sind bei comTeam fester Bestandteil. Für das Jubiläumsjahr hat sich der Verbund eine Reihe zusätzlicher Veranstaltungen einfallen lassen. "Ich übertreibe nicht, wenn ich sage, dass unsere Events fast wie Familientreffen sind. Gerade unsere Outdoor-Aktivitäten stehen im Kontrast zu den vielen technischen Onlineveranstaltungen und sind immer ein willkommenes Highlight", sagt Sven Glatter. Höhepunkt der Eventreihe bildet die große Partnerkonferenz im Oktober, die in diesem Jahr im Phantasialand in Brühl stattfinden wird und somit einen sehr hohen Erlebnisfaktor verspricht. "Wir lassen uns immer tolle Locations für unsere Partnerkonferenz einfallen - aber für das Jubiläumsjahr sollte es etwas ganz Besonderes sein! Kombiniert mit einem spannenden Programm natürlich - nähere Details dazu verraten wir später", verspricht der comTeam-Chef. Sicher ist schon jetzt: Wenn comTeam einlädt, treffen sich hunderte von Partnerunternehmen sowie das 'Who is Who' des mittelständischen IT-Universums!