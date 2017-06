Für den lebendigen Erfahrungsaustausch auch abseits des Business veranstaltet das Channel-Netzwerk comTeam 2017 fünf sportliche Events. "Wir entwickeln unser Veranstaltungsprogramm ständig weiter", erklärt dazu Sven Glatter, Geschäftsführer comTeam. "In diesem Jahr haben wir für unsere Mitglieder ein umfangreiches Paket aus Workshops, Foren, Weiterbildungsprogrammen und großen Events, wie unserem Opening im März und der Systemhauskonferenz im September, geschnürt. Hinzu kommen abwechslungsreiche Sportevents, die das ‚Business-Programm‘ nicht nur ergänzen, sondern einen wesentlichen Beitrag zum Networking leisten."

Den Start der Serie an Sport-Events macht vom 16. bis 18. Juni die comTeam-Motorradtour im Harz. Die Strecke führt von Braunlage bis nach Quedlinburg, über Berge, durch ausgedehnte Wälder und sanfte Täler. In Quedlinburg erwartet die Teilnehmer ein Abschlussprogramm mit Stadtführung.

Am 25. Juni geht es von der Mitte Deutschlands nach NRW und raus aus den Bikerstiefeln, rein in die Laufschuhe: Gemeinsam mit Freunden und Familie starten die Mitglieder des Channel-Netzwerks beim Krefelder Charity Run. Der Erlös des Laufs geht an den Kinderschutzbund. Bereits am Vorabend lädt comTeam gemeinsam mit Partner Network Box Deutschland GmbH zu einem Abendessen ins Mercure Tagungs & Landhotel Krefeld ein.

Die Laufschuhe kommen im Anschluss gar nicht erst wieder in den Schrank: Schon vom 07.bis 09. Juli 2017 geht es weiter mit dem "100-Seenland Laufevent" in Großräschen. Egal ob Laufen, Skaten, Biken, Walken oder Schwimmen: comTeam ist am Start, organisiert ein Teamzelt, sorgt für Getränke und natürlich gute Laune.

Wandertour im Herbst

Am 19. August heißt es dann wieder rauf aufs Zweirad - dieses Mal jedoch ohne Motor: Bei der zweiten comTeam-Fahrradtour erkundet das Channel-Netzwerk Landschaft und Sehenswürdigkeiten rund ums Steinhuder Meer bei Hannover. In der Mittagspause fährt ein Schiff zur Insel Wilhelmstein, wo die Sportler ein leckeres Grillbuffet erwartet.

Unter dem Motto "Der Berg ruft" findet vom 20. bis 21. Oktober das finale Sportevent statt: Bei einer Wanderung durch das Salzburger Land stürmen die Teilnehmer den Gipfel rund um Eben im Pongau und erforschen eine der größten Eishöhlen der Welt. Beim Wandern, Pausieren oder gemeinsamem Abendessen bieten sich viele Gelegenheiten, um Kontakte zu knüpfen und Erfahrungen austauschen.

"Die Resonanz auf unsere Sportevents im vergangenen Jahr war so positiv, dass wir diese auf jeden Fall fortsetzen und erweitern wollten. Mit den verschiedenen Formaten holen wir alle Mitglieder ab, denn es ist wirklich für jeden etwas dabei", so Sven Glatter. Alle comTeam Mitglieder, Interessenten, sowie Geschäftspartner sind eingeladen, sich unter den Links comteam.de/motorradtour, comteam.de/lauf, comteam.de/laufevent, comteam.de/radtour und comteam.de/wandertour für die Events anzumelden. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. (mh)