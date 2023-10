Ob Datenmissbrauch, Systemausfälle oder Diebstähle: IT-Sicherheit ist zweifellos eine der wichtigsten Thematiken, mit der sich Unternehmen heute befassen müssen. Der Schutz vor Angriffen und die nötige Belastbarkeit der IT-Systeme sind grundlegend für die Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebes. Deshalb lädt das Technologie-Netzwerk comTeam seine Partner und alle Interessenten zum IT-Security am 7. November 2023 ein. Im Fokus stand dabei, gemeinsam mit Sicherheitsexperten aus den eigenen Reihen die Beratungskompetenz auf diesem Gebiet auszubauen und ganzheitliche Lösungen zu definieren.

Das abwechslungsreiche Veranstaltungsprogramm betrachtet das Technologie-Netzwerk comTeam als sein Markenzeichen: Von Arbeitsgruppen über Freizeitevents bis hin zu großen Konferenzen bietet der Verbund für rund 800 Partner verschiedene Plattformen zur Weiterbildung und Vernetzung. In diesem Jahr legte comTeam ein besonderes Augenmerk auf das das Thema IT-Security, erklärt Partnerbetreuer Michael Seebach: "IT-Security ist in Zeiten zunehmender Digitalisierung ein sehr wichtiges, aber leider auch oft vernachlässigtes Thema. Im besten Fall spürt ein Unternehmen nichts von der Investition in Sicherheitssysteme, weil alles reibungslos funktioniert."

Von Patchmanagement bis KI

Aus diesem Grund organisiert comTeam den IT-Security Lösungstag mit einem umfassenden Themenmix von IT-Monitoring und Patchmanagement bis hin zu Einblicken in die KI-basierte Cyber-Bedrohungslandschaft. Keynote-Speaker ist Michael Klose, zertifizierter Microsoft-Trainer und Cybersecurity-Architekt mit 25 Jahren Erfahrung. "Wir sind stolz darauf, dass wir auch in unseren eignen Reihen Partner haben, die mit ihrem Knowhow auf diesem Gebiet einen Mehrwert für das gesamte Netzwerk schaffen", freut sich Michael Seebach.

Am 7. November um 10 Uhr geht es dann los. Alle Interessierte können sich unter folgendem Link anmelden: https://campus-comteach.de/seminar/5440-comteam-it-security-loesungstag.