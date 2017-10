Im November bietet der zu EP gehörende Systemhausverbund comTeam für seine Partner und weitere Interessierte einen Lösungstag zum Top-Thema All-IP an. Die Teilnehmer erhalten praxisbezogene Einblicke in alle Anwendungen, die in diesem Bereich möglich sind. Das Rahmenprogramm lädt mit gemeinsamen Pausen zum Erfahrungsaustausch und Knüpfen neuer Kontakte ein.

"Durch All-IP findet eine Verschmelzung der Technologien statt, die ein neues, lukratives Geschäftsfeld für IT-Unternehmen hervorbringt", erklärt comTeam Partnerbetreuer Michael Seebach. Damit könnten diese ihren Kunden eine ganzheitliche Betreuung - mit IT und Telekommunikation - aus einer Hand anbieten. Der comTeam Partnerbetreuer organisiert die beiden Workshops und freut sich, mit Vertretern von 3CX, api, Intec/Argus und Plantronics wichtige Ansprechpartner gewonnen zu haben: "Wir zeigen den Teilnehmern anhand eines kompletten Projektes jeden einzelnen Auftragsschritt. So können sie von der Auswahl des Netzbetreibers und der Produkte bis zum Servicevertrag den vollständigen Prozess kennenlernen", so Michael Seebach.

Auch Nicht-Mitglieder sind eingeladen

Um innerhalb des Channel-Netzwerks regelmäßig über die neusten Entwicklungen in der IT-Branche zu informieren, bietet comTeam verschiedene Plattformen für Wissensvermittlung und -austausch an. Die beiden Veranstaltungen im Herbst finden am Mittwoch, den 15. November, in Baesweiler bei Aachen und am Dienstag, den 21. November, in Seevetal bei Hamburg statt. Los geht es jeweils um 8:30 Uhr mit einem Empfang. Von 9 Uhr bis ca. 16 Uhr erwarten die Teilnehmer spannende Vorträge rund um die Realisierung von All-IP-Projekten. Außerdem stellen verschiedene Hersteller ihre eigenen Geräte und Lösungen vor. Nach den Vorträgen haben alle Anwesenden im Rahmen eines entspannten Get-togethers genügend Zeit, gemeinsam mit Kollegen und Referenten offene Fragen zu klären und individuell auf einzelne Themen einzugehen.

"All-IP bietet auch Unternehmern, die bislang noch nicht mit der Vermarktung von TK-Produkten arbeiten, eine großartige Möglichkeit, in dieses Feld einzusteigen. Welche Chancen hier warten, erleben die Teilnehmer im November bei uns", verspricht Michael Seebach. Neben den comTeam Partnern sind auch weitere Interessenten aus der Branche herzlich eingeladen, die Vorträge zu besuchen. Die Teilnahme an den Veranstaltungen ist kostenlos. (mh)