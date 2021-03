Das Technologie-Netzwerk comTeam hat in 2020 seine Veranstaltungsformate der Corona-bedingten Nachfrage angepasst und Ideenreichtum beim Umsetzen virtueller Konzepte bewiesen. Das will der zu Electronic Partner (EP) gehörende Systemhausverbund in 2021 fortsetzen und geht dabei auch neue Wege gehen.

Dazu gehört zunächst die komplett umgestaltete, frische Homepage des Technologie-Netzwerks. "Die Webseite ist so konzipiert, dass sie die User besser clustert und nur die jeweils relevanten Informationen anzeigt", erklärt comTeam-Chef Sven Glatter.

Ebenfalls neu ist die Schulungsplattform "comTeach Campus". Von der Plattform sollen sowohl Partner aus dem Verbund, als auch nicht angeschlossene Unternehmen sowie Einzelpersonen profitieren. "Unser Ziel ist es Menschen fit zu machen für die Anforderungen von heute", erläutert Glatter dazu. "Neu ist, dass der Campus sich für comTeam Partner öffnet - und auch für alle interessierten Personen darüber hinaus." Die neue Lernwelt starte im März unter campus-comteach.de.

Digitalisierungscheck für B2B-Kunden

Auch darüber hinaus erwartet die comTeam Partner und weitere Interessierte in den kommenden Monaten ein vielfältiges Programm. Um Unternehmer im Zuge der voranschreitenden Digitalisierung fit für den Wettbewerb zu machen, bietet das Technologie-Netzwerk umfangreiche Beratungs- und Schulungskonzepte an - zum Beispiel zu Microsoft Teams und rund um den digitalen Vertrieb. Unter digitalervertrieb.info bietet der Systemhausverbund einen Digitalisierungscheck für potenzielle Kunden an. "Der technische Fortschritt bringt neue Möglichkeiten im Vertrieb mit sich. Ob Systemhaus, IT-Dienstleister oder Lösungsanbieter - mit der comTeam Schulungsoffensive machen wir Unternehmen fit für den digitalen Vertrieb", so Glatter.

Weitere Infos zu den neuen Initiativen bei comTeam bietet Glatter auch im Video-Podcast. Interessierte können hier reinklicken.