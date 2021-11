Nachdem die Partnerkonferenz 2020 nicht wie geplant auf dem Wasser stattfinden konnte, sondern wegen Corona ins Wasser gefallen ist, freut sich comTeam, dieses Event nun an Land nachgeholt zu haben. Unter strengen Hygieneauflagen fand die 2G-Veranstaltung in großzügigen Räumlichkeiten und draußen statt. Die Entscheidung zu warten, bis eine physische Veranstaltung wieder möglich ist, hat sich für comTeam Geschäftsführer Sven Glatter definitiv gelohnt: "Die Partnerkonferenz nicht live durchzuführen, so etwas ist undenkbar. Wir haben in den letzten Monaten viele digitale Formate genutzt, um unsere Partner auf dem Laufenden zu halten, zu schulen und abzuholen. Aber das, was die Partnerkonferenz ausmacht, das persönliche Aufeinandertreffen und der Spirit, der dabei entsteht, das konnten wir nicht virtuell abbilden", erklärt er.

Das Ergebnis und die zahlreichen positiven Rückmeldungen hätten diese Auffassung bestätigt. Viele der Teilnehmer hätten sich seit fast zwei Jahren zum ersten Mal wiedergetroffen und alle hätten diese Gelegenheit zum intensiven Austausch und Netzwerken genutzt - ob an einem der Ausstellerstände oder im Anschluss an die Vorträge und Workshops. Das Programm sei mit viel Abwechslung konzipiert worden: "Wir haben einen ganzheitlichen Ansatz gewählt und aktuelle IT-Themen mit Business-Knowhow und Angeboten für eine moderne Work-Live-Balance verbunden", berichtet Sven Glatter.

"Hoffen auf ein baldiges Wiedersehen in 2022"

Zu den Schwerpunkten gehörten fachliche Highlights wie Digitalisierung des Vertriebs, Security as a Service oder rechtliches Wissen. Im Rahmen von Workshops konnten die Teilnehmer Antworten finden auf die Fragen: Wie begeistere und überzeuge ich Kunden und Kollegen mit meiner Stimme? Wie gelingt das neue Teamfoto optimal? Und was kann ich tun, um locker und ohne Verspannungen durch den Büroalltag zu kommen? Der Themenmix lehnte sich stark an den comTeach Campus an, die Fortbildungsplattform für moderne Unternehmen. Auch diese konnten die Teilnehmer der Partnerkonferenz im Gespräch mit den comTeam Mitarbeitern näher kennenlernen.

Die Veranstaltung mündete in einen gemütlichen Abend auf dem kleinen Weihnachtsmarkt, mit Glühwein, gebrannten Mandeln, Grünkohl, stimmungsvoller Musik und natürlich vielen weiteren intensiven Gesprächen. "Dieses Miteinander ist das, was comTeam ausmacht. Wir sind froh über alle digitalen Vernetzungsmöglichkeiten, die wir bereits erfolgreich einsetzen, aber das Herz von comTeam schlägt in der realen Welt. Das haben wir auf der Partnerkonferenz 2021 ein weiteres Mal erlebt und wir hoffen, dass ein baldiges Wiedersehen in 2022 möglich ist", fasst Sven Glatter zusammen.