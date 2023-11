In Kooperation mit der ADN Distribution GmbH veranstaltet comTeam am 21. November 2023 einen hybriden "Mehrwerttag". Die Veranstaltung richtet sich an Partnerinnen und Partner sowie externe Systemhäuser, die sich selbst davon überzeugen wollen, warum Mehrwerte im gesamten Bereich der IT-Dienstleistung, jetzt und in Zukunft, den Schlüssel zu einer erfolgreichen Unternehmung bilden.

Wie comTeam erklärt, sorge das Technologienetzwerk schon immer mit Hilfe unterschiedlicher Veranstaltungs- und Schulungsformate, live und digital, für aktiven Austausch und modernste Technik-Standards. Beim Mehrwerttag in Bochum - und online - gehe es nun darum, wie sich IT-Spezialisten durch Erkennen, Erschließen und Anbieten neuer Services und Geschäftsfelder sicher für die Zukunft aufstellen könnten. "Mehrwert kann sich in verschiedenen Formen zeigen, wie zum Beispiel erweiterten Funktionen, höherer Qualität oder verbessertem Service. Der Mehrwert, also das gewisse Extra, ist heute entscheidend, um Kunden zu überzeugen und zu halten", erklärt Michael Seebach, comTeam Partnermanager und Organisator der Veranstaltung.

Value Added Distributor als Veranstaltungspartner

Die Wahl des Partners für den Mehrwerttag fiel bewusst auf ADN. Der Distributor bietet ein besonders umfassendes und in höchstem Maß individualisierbares Portfolio an Dienstleistungen. "Die Bezeichnung 'Mehrwertdistributor' ist hier absolut berechtigt", erklärt Michael Seebach und ergänzt: "Außerdem legt die ADN wie comTeam großen Wert darauf, Brücken zwischen Herstellern und Systemhäusern zu bilden, Technologien und Marktchancen klar zu kommunizieren und Reseller bereit zu machen für neue Geschäftsfelder und Entwicklungen."

Das Themenspektrum reicht beim Mehrwerttag von Microsoft Modern Work und MSP über die ADN-Akademie, Fördermittelberatung und digitales Marketing bis zu Spezial-Lösungen im Bereich IT-Security. Die physische oder digitale Teilnahme an der Veranstaltung ist für comTeam Partner und externe Interessierte kostenfrei. Los geht es am 21. November 2023 um 10 Uhr. Die Anmeldung ist hier möglich.