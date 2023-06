Beim Netzwerken den uneingeschränkten Blick auf die Donau genießen oder nach spannenden IT-Vorträgen Löwe, Tiger und Co besuchen: Der Systemhausverbund comTeam hat sich für seine Roadshow, die im Mai und Juni quer durch Deutschland führte, für seine Partner viele besonderes Highlights an außergewöhnlichen Orten einfallen lassen.

Der Startschuss der Roadshow fiel im Tempowerk im Hamburger Süden - bis heute ein Ort deutscher Ingenieurskunst mit rund 30.000 m2 Fläche, auf der die Teilnehmer Labore und Technikflächen mit modernster Ausstattung bestaunen konnten. Beim zweiten Stopp ging comTeam mit seinen Partnern in der ZOOM Erlebniswelt Gelsenkirchen auf Afrikareise. In Ulm fand die Roadshow auf einem Bootshaus statt, das eine herrliche Aussicht auf die Donau und das umliegende Festland ermöglichte. Zum Abschluss ging es noch einmal besonders lebendig und bunt zu - und zwar im Zoo Leipzig: umgeben von rund 650 verschiedenen Arten von Säugetieren, Vögeln, Reptilien, Amphibien und Fischen. Abgerundet wurde das Finale durch eine kleine Bootstour, einen geführten Rundgang und ein stimmungsvolles Abendessen in der Kiwara-Lodge.

Geballtes Wissen und intensives Netzwerken

Intensives Netzwerken und aktiver Wissensaustausch zogen sich wie ein roter Faden durch alle Veranstaltungen. Meist drehten sich die Gespräche der Teilnehmenden um das, was in den zahlreichen Vorträgen von Partnern und Lieferanten präsentiert wurde. Dabei erhielten die Zuhörer geballtes Wissen zu Themen wie MSP, Fördermittelberatung, Mitarbeiter-Akquise und vielem mehr und konnten auch ihre eigenen Erfahrungen einbringen. Eins der Fokusthemen war IT-Security - zum Beispiel bei den Vorträgen von Rimian, Eset und Microsoft.

"Die Teilnehmer der einzelnen Roadshow-Stopps waren sichtlich begeistert und verabschiedeten sich am Ende fast einstimmig mit der Frage: Was denkt sich comTeam wohl für das Jubiläumsjahr 2024 aus? Natürlich etwas ganz Besonderes!", verrät comTeam Geschäftsführer Sven Glatter.



