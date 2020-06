Mit einer aktuellen Schulungsreihe rund um das Betriebssystem Linux besetzt comTeam bewusst eine Nische, deren Potenzial oft unterschätzt wird. Die Teilnehmerzahlen und das damit gezeigte Interesse der comTeam Partner haben die Erwartungen sogar übertroffen.

Ende Mai 2020 hat der Systemhausverbund in Kooperation mit dem Mitglied Menzel IT aus Berlin die Seminarreihe zum Thema Linux gestartet. Im ersten, sehr gut besuchten, Webinar wurden wichtige Grundlagen zu Open Source und der Philosophie dahinter vermittelt. Außerdem ging es um die Frage, in welchen Fällen Linux deutliche Vorteile gegenüber anderen Tools bietet und in welchen nicht. Gerade IT-Betriebe, die große bzw. mittelständische Kunden betreuen, können das System auf Grund seiner Flexibilität besonders effizient nutzen.

Durch die Erweiterung des eigenen Angebots um Linux-Anwendungen verfügen die Unternehmen über eine zusätzliche Möglichkeit, neue Kunden anzusprechen. "Wir machen Partner fit mit dem Knowhow von Partnern. Innerhalb der comTeam gibt es schon jetzt Unternehmer, die stark im Linux-Bereich sind, die Rechenzentren oder große Serverlandschaften betreiben - so wie Menzel IT. Von den daran geknüpften Erfahrungen profitiert nun auch das übrige Netzwerk", erklärt Michael Seebach.

Digitales Informations- und Weiterbildungsangebot ausgebaut

Um diesen Gedanken nachhaltig weiterzuverfolgen, plant comTeam eine spezielle Arbeitsgruppe zum Thema Linux. Damit ergänzt der Verbund sein breites Themenspektrum an "AGs" um ein weiteres spannendes Thema. "Wir öffnen uns immer wieder neuen Ansätzen und integrieren nützliche Inhalte in unser Angebot. Damit bieten wir nicht nur unseren Mitgliedern ein innovatives und inspirierendes Umfeld, sondern steigern auch unsere Attraktivität für neue Partner", so comTeam Partnerbetreuer Michael Seebach. An den Linux-Webinaren der aktuellen Schulungsreihe können auch Interessierte außerhalb des Technologie-Netzwerks teilnehmen. Alle Infos rund ums comTeam Seminarangebot gibt es auf comteam-seminare.de.

Nicht nur beim Thema Linux hat comTeam in den vergangenen Monaten sein digitales Informations- und Weiterbildungsangebot deutlich ausgebaut. Hintergrund ist unter anderem das notwendige Social Distancing, was auch zur Absage oder Verschiebung zahlreicher comTeam Veranstaltungen geführt hat. "Wir möchten, dass unsere Partner gestärkt aus dieser Krise hervorgehen. Deshalb bieten wir jede Woche zusätzliche Schulungen zur Weiterentwicklung an - von technischen Themen über organisatorisches Knowhow bis zu Marketingstrategien", berichtet Seebach.