Am 10. November 2022 lud das Technologie-Netzwerk comTeam seine Partner sowie zahlreiche Industrievertreter und Distributoren aufs Landgut Stober im Havelland ein - Deutschlands nachhaltigstem Hotel. Rund 200 Teilnehmerinnen und Teilnehmer profitierten von spannenden Vorträgen, intensiven Gesprächen und lockerem Austausch in besonderer Atmosphäre. Das Thema Nachhaltigkeit spielte dabei eine allgegenwärtige Rolle: von der Location über die verwendeten Materialien bis zu den Kongressthemen.

Im "Kornspeicher", in der "Brennerei" oder dem "Rinderstall" erwartete die IT-Spezialisten zwar nicht das, was die Namen vermuten lassen, dafür aber geballtes Wissen und individuelle Dienstleistungen. Dazu gehörten technische Themen wie MSP, Cyber Security, UCC und die Lösungen der comTeam Business Solution. Hinzu kamen unternehmerische Schwerpunkte des Technologie-Netzwerks: vom comTeam Jobportal bis zur Unterstützung beim digitalen Vertrieb. "Natürlich geht es bei uns immer um die neuesten Entwicklungen und Services in der IT-Welt, innovative Ansätze und zukunftsweisende Technik sowie Beratung und Optimierung rund um Geschäftsprozesse. Auf der Partnerkonferenz und all unseren anderen großen und kleinen Veranstaltungen stehen aber vor allem die Menschen im Fokus. Der emotionale Aspekt ist für uns ein unersetzlicher Bestandteil guter Geschäftsbeziehungen", erklärt comTeam Geschäftsführer Sven Glatter.

Nachhaltigkeit als roter Faden

Das Konferenz-Programm bot neben zahlreichen Ausstellerständen einen abwechslungsreichen Mix aus Vorträgen, in denen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nicht nur Wissen erhielten, sondern ihre eigenen Erfahrungen weitergeben konnten. Zum Beispiel luden die Themen Fördermittelberatung, Mitarbeiterfindung und vor allem auch der "rote Faden" Nachhaltigkeit in der IT zu angeregten Diskussionen ein. "Zukunftsweisend denken und handeln, dieses Ziel treibt uns täglich an. Doch neben dem 'was' hinterfragen wir immer mehr das 'wie'", erklärt Sven Glatter. Der Schutz von Klima und Umwelt im Einklang mit Ökonomie lasse sich effektiv verbinden. "Und genau das ist der Grund für unser langfristig angelegtes Engagement: Mit Hilfe unseres Kooperationspartners Plant-my-tree leben wir Baumspende- und Aufforstungsaktionen auf über 100 verschiedenen Waldflächen in ganz Deutschland. So leisten wir zusammen mit Partnern unseres Netzwerks einen sichtbaren und nachhaltigen Beitrag für unsere Zukunft."

Ein weiteres Fokusthema auf der Konferenz war Sicherheit im Netz - zum Beispiel in Form des sehr gut besuchten Vertrags von Maik Wetzel, von der Firma ESET, zum Thema "Cybersicherheit und Zeitenwende - Auswirkungen der geopolitischen Veränderungen auf die Digitalisierung der deutschen Wirtschaft und worauf es jetzt ankommt."

Abgerundet wurde die Partnerkonferenz durch eine stimmungsvolle Abendveranstaltung, die comTeam gemeinsam mit der WortmannAG und der APC Schneider Electric ausrichtete. "Wir haben ein weiteres Mal gesehen, wie wichtig persönliche Vernetzung auch - oder gerade - in einem Umfeld ist, das von digitalen Lösungen lebt. Bei comTeam setzen wir im kommenden Jahr wieder auf eine gelungene Mischung aus innovativer Technik, hybridem Austausch und kreativer Zusammenarbeit direkt von Mensch zu Mensch", fasst Sven Glatter zusammen.