Motorradtouren, Dauerläufe und Bergwanderungen standen auf dem Programm (ChannelPartner berichtete). Diese Tradition setzte die Systemhaus-Kooperation auch 2018 fort: Anfang Juni fand das erste comTeam-Sportevent 2018 statt. Für die Partner und Freunde des Technologienetzwerks ging es nach Brandenburg zum 15. "ProPotsdamer Schlösserlauf". Der Halbmarathon führte durch historische Stadtteile, an Seen entlang und vorbei an Schlössern wie Sanssouci und Cecilienhof. Wer nicht ganz so fit war wie comTeam-Chef Sven Glatter konnte auch nur die die kürzere Distanz von zehn Kilometern im Laufschritt absolvieren. Start und Ziel des Halb- und Viertelmarathons war der Potsdamer Sportpark Luftschiffhafen.

"Wir sind bereits am Vortag angereist, um uns zusammen bei einer Stadtrundfahr und einem Bummel durch den Ortskern auf das Event einzustimmen. Auch für eine ordentliche Stärkung am Abend war gesorgt: Beim gemeinsamen Nudelessen stieg die Vorfreude auf den kommenden Tag und es wurden Tipps und Erfahrungen ausgetauscht", berichtet Michael Seebach. Der comTeam Partnerbetreuer hatte den gesamten am Lauf, samt Rahmenprogramm und Verpflegung organisiert. "Die Stimmung war super und alle haben ihre Distanzen geschafft. Auch das Wetter hat mitgespielt; es war eine rundum gelungene Veranstaltung", fast Seebach das comTeam-Sport-Event in Potsdam zusammen.

Die alljährlich comTeam-Motorrad-Tour 2018 führte vom 15. bis zum 17. Juni die Biker aus der Systemhausszene durch den Thüringer Wald. Entlang des Rennsteigs ging es rund 300 Kilometer bergauf und -ab, durch dichten Wald, schmale Täler und historische Ortschaften in Thüringen. Doch es wurde nicht nur gemeinsam Gas gegeben. Bei Zwischenstopps in der Wartburg und im Automobil-Museum Eisenach blieb Zeit, um neue Kontakte zu knüpfen und aktiv Ideen zwischen den n Systemhaus-Mitarbeitern auszutauschen.

Lesetipp: comTeam-Partnerkonferenz 2018

"Die abwechslungsreiche Mischung aus Motorradfahren, Sightseeing und Networking macht unsere Bike-Tour zum jährlichen Highlights. Unsere Erfahrung zeigt, dass sich unsere Partner in entspannter Atmosphäre und solch schöner Landschaft gerne vernetzen. Damit das so bleibt, überlegen wir uns für jede Tour eine neue attraktive Strecke - auf nächstes Jahr freue ich mich jetzt schon darauf", so Seebach, der neben dem Lauf-Event in Potsdam auch die Motorrad-Tour durch den Thüringer Wald komplett organisiert hat.