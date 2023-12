Ab dem 17. Dezember 2023 tritt die Erweiterung des deutschen Hinweisgeberschutzgesetzes in Kraft, das Unternehmen mit mehr als 50 Beschäftigten verpflichtet, intern sichere und datenschutzkonforme Meldekanäle einzurichten. Das Technologie-Netzwerk comTeam hat dementsprechend sein Beratungsangebot erweitert und vermarktet gemeinsam mit seinen Partnern eine innovative "Software as a Service"-Plattform, die nicht nur die aktuellen Anforderungen erfüllt, sondern auch zukünftige Änderungen umsetzen kann.

Ziel des Gesetzes und der ihm zugrunde liegenden EU-Richtlinie ist ein besserer Schutz von Whistleblowern, also von Personen, die Hinweise auf Missstände in Unternehmen geben. Und comTeam wäre nicht comTeam, wenn es sich nicht längst mit dieser Thematik befasst hätte, um seinen Partnern rechtzeitig umfassende Unterstützung anbieten zu können. "Bereits vor dem Inkrafttreten des Hinweisgeberschutzgesetzes am 2. Juli 2023 sind wir eine neue Partnerschaft mit dem Anbieter DISS-CO - einem Experten auf diesem Gebiet - eingegangen und bieten seither eine Komplettlösung an", erklärt Partnerbetreuer Christian Hömer und ergänzt: "Ab dem 17. Dezember ist nun auch die 'Schonfrist' für Unternehmen und Organisationen ab 50 Beschäftigten vorbei." Durch die Smart Integrity-Plattform von comTeam können die angeschlossenen Partnerunternehmen ihren Kunden ermöglichen, eigene Compliance-Anforderungen umzusetzen: Einfach, schnell integrierbar, kosteneffizient und flexibel ist sie auch die Antwort auf zukünftige Entwicklungen. Das Tool gewährleistet hundertprozentige Anonymität durch ISO 27001 konforme Sicherheitsstandards.

Vermarktung ohne großen Ressourcenaufwand zu bewältigen

Ein Vorteil der Plattform ist unter anderem die umfassende Unterstützung mit umfangreichen Leistungen, wie die Beratung der Endkunden und die Lizenzdistribution durch das erfahrene Team des Technologie-Netzwerks. Dadurch ist die Vermarktung für Partner ohne großen eigenen Ressourcenaufwand zu bewältigen. Vermarktungspartner können außerdem auf eine große Auswahl an Marketingunterlagen zurückgreifen, beispielsweise auf OnePager, Whitepaper sowie Vorlagen für Social Media und die Newsletter-Kommunikation. "Sie erhalten zudem eine großzügige Vermittlungsprovision für die gesamte Laufzeit des Abonnements und können das Leistungsangebot durch eigene Services ergänzen, um ihren Kunden ein maßgeschneidertes Gesamtpaket zu bieten", erläutert Christian Hömer.

Mit seiner Plattform hilft comTeam seinen Partner somit nicht nur, die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen, sondern geht einen Schritt weiter, indem es den Unternehmen durch die Übernahme organisatorischer Prozesse einen einzigartigen Mehrwert bietet. Weitere Informationen und die Möglichkeit der Terminbuchung gibt es auf www.comteam-shop.de.