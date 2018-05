Eine partnerschaftliche Zusammenarbeit sind die südhessischen Unternehmen Concat AG und General Storage GbR sowie die Pulheimer Schmitz RZ Consult GmbH eingegangen. Ziel ist ein zentrales und systemübergreifendes Monitoring großer Backup-Umgebungen bei IBM Spectrum Protect, Dell EMC Isilon und Veeam. Dafür wurden Schnittstellen für das Tool Backup Eagle von Schmitz RZ Consult entwickelt, um die DsmISI Suite und den Cluster Controller GSCC von General Storage zu integrieren.

Backup Eagle ist weltweit bei Anwendern von IBM Spectrum Protect (ISP) im Einsatz und kann Hunderte von Servern bis ins kleinste Detail überwachen. Die Schnittstellen sind nun mit der Version 9.60 ab sofort verfügbar und bieten unter anderem Templates, die aufwändige Konfigurations- und Anpassungstätigkeiten überflüssig machen.

Selbst bei täglichen Sicherungen mit Milliarden Dateien erstellt Backup Eagle automatisch Logfiles in einer Form, die das schnelle Auffinden von Fehlern ermöglicht, so der Hersteller. Mit der neuen Version des Tools erkennen Administratoren auf einen Blick den aktuellen Status und die Historie für DsmISI ISP, DsmISI ISP Plus, GSCC und Veeam. Zudem visualisieren die neuen Schnittstellen das Load Balancing und zeigen dem Admin, welche Server wann und über welchen Weg auf welche Isilon-Systeme zugreifen.

"Die Integration von DsmISI, GSCC und Veeam in Backup Eagle passt ideal zu unserer Idee einer möglichst vollständigen Sicht auf die Backup-Umgebung. Das macht die Software noch wertvoller für unsere Kunden", erklärt Martin Schmitz, Geschäftsführer der Schmitz RZ Consult.