Stefan Tübinger hat 2003 die Synergy Systems GmbH in München gegründet. Von Anfang setzte er dort auf Rechenzentrumsbetrieb/Hosting samt dazugehöriger Netzwerk- und IT-Security-Dienste. Er gilt als einer der Cloud-Pioniere im Systemhaus-Umfeld, und sein darin erfolgreich agierendes Unternehmen erweckte das Interesse des hessischen IT-Dienstleisters Concat, der Synergy Systems 2013 übernahm und in sein Portfolio integrierte. Das verhalf der Concat AG zu Mehrerlösen im Bereich Managed Services.

Von 2013 bis 2017 agierte Synergy Systems noch eigenständig, danach verschwand dieser Brand, Firmengründer Tübinger wurde zum CTO der Concat AG befördert. Auf dieser Position verantwortete er die gesamte Technik des IT-Dienstleisters - zusammen mit über 200 Spezialisten. Insgesamt beschäftigt das hessische Systemhaus aktuell 370 Mitarbeiter.

Die Integration von Synergy Systems hat sich für Concat ausgezahlt. Der IT-Dienstleister erweiterte sein bisheriges Portfolio, das vorwiegende aus der Installation von IT-Infrastruktur bestand, auch um den Betrieb dieser IT-Infrastruktur inklusive Cloud Services. Diese Erweiterung hat sich ausgezahlt.

Allein im vergangenen Geschäftsjahr verdoppelte sich Concats Umsatz mit "IT as A Service". Hier kamen hauptsächlich HPE Greenlake-Systeme zum Einsatz. Der Anteil aller IT-Dienstleistungen am Umsatz ist seit 2013 von 9,6 Millionen Euro auf 44 Millionen Euro gestiegen. Insoweit ist es nur logisch, dass der dafür hauptsächliche verantwortliche Manager, Stefan Tübinger, am 1. August 2024 zum Prokuristen ernannt wurde.

Zwei der bisherigen Prokura-haltenden Manager, Thomas Nickisch (geht in Rente) und Joachim Opper, wurden abberufen. Concat-Vorstand Olaf von Heyer bedankt sich bei ihnen: "Thomas Nickisch und Joachim Opper haben während ihrer über 20-jährigen engagierten Tätigkeit als Prokuristen viel geleistet. Für ihre Zukunft wünsche ich ihnen alles Gute", so der Firmenchef. In der Tat, in den vergangenen 20 Jahren konnte die Concat AG ihre Umsätze versechsfachen, von 35 auf 170 Millionen Euro.

Nun aber freut sich Concat-Vorstand von Heyer auf den neuen Prokuristen: "Mit Stefan Tübinger haben wir einen äußerst erfahrenen Experten mit beeindruckender IT-Kompetenz im Haus. Seine Berufung als Prokurist ist ein Zeichen der Anerkennung seiner Leistungen". Nun soll der CTO zusammen mit der Vertriebsleiterin und Prokuristin Astrid Dißmann von Heyer dabei unterstützen, das IT-Service-Portfolio der Concat AG zu erweitern.



