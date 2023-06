Der Digital Signage Summit Europe (DSSE 2023) findet am 5. und 6. Juli 2023 im "Munich Airport" in der Halle "Hotel Hilton" statt. Am Stand 13 zeigt Value Added Distributor Concept International GmbH, was die Digital-Signage-Branche bewegt und begeistert. Unter anderem hat der Spezialist für LED-Walls und DS-Player, passend zum Top-Thema "Green Signage", stromsparende LED Panels gesucht und gefunden.

Innovationen und Nachhaltigkeit

Neu dabei ist die Eigenmarke FutureLED, unter der das Unternehmen die neuen Panels anbietet. FutureLED steht für innovative Technologien, wie Common Cathode und Flip Chip, die nicht nur bis zu 40 Prozent Strom sparen, sondern mit einer breiten Angebotspalette auch die unterschiedlichsten Szenarien bedienen können. Mit den renommierten Micro-, Mini-, Booksize- und OPS-PCs von Giada stehen auch gleich die passenden Player zum Bespielen von Videoflächen bereit.

"Eigentlich wollten wir nur noch grüner werden", begeistert sich Mike Finckh, Geschäftsführer von Concept, "also neben Verpackungen vor allem Strom sparen. Was wir mit (...) FutureLED aber gefunden haben - das ist schlicht der Hammer!" Dabei meint Finckh vor allem das kabellose Management der LED-Panels im Cabinet, das einfache, zeitsparende Austauschen eventuell defekter Fliesen sowie eine Technologie, die bis zu 40 Prozent Energie einsparen kann.

Bei den Zuspielern werden die bewährten Geräte von Giada mit neuester CPU-Technologie vorgestellt, sowie AirServer Connect, der Displays einfach, sicher, zentral und plattformübergreifend managen kann. Damit können Präsentationen, Videos, Bilder von jedem Mobilgerät, sei es Laptop, Tablet oder Smartphone, freigeben und in der Videokonferenz oder im Unterricht allen anderen Teilnehmern gezeigt werden.

"Der Windows-AirServer ermöglicht Screensharing über beliebige Videokonferenzsysteme auch jenseits der Wände von Konferenzraum, Klassenzimmer oder Hörsaal", erklärt Mike Finckh. "Und als Einschubrechner verschwindet er diebstahlsicher im Display."

Mehr zur Konferenz, dem Programm und den Ausstellern der DSSE 2023 in München finden sich auf der Homepage des Veranstalters unter diesem Link. Weitere Informationen sowie die Datenblätter gibt es hier zu den Produkten und Marken von Concept.