Die Münchener Concept International GmbH bietet für einige ihrer PC-Produkte ab sofort einen deutschlandweiten Vor-Ort-Service an. Dabei garantiert der Value Added Distributor, dass Hardware-Probleme in höchstens 48 Stunden vor Ort beim Endkunden gelöst sind. Der neue Service umfasst die Geräte der Future-Eigenmarke sowie AirServer-Connect und die Giada Digital Signage PCs.

Vor-Ort-Service gegen Aufpreis

Gerade Integratoren, die normalerweise eher lokal aufgestellt sind und nicht genug Ressourcen für den schnellen Einsatz vor Ort bieten können, profitieren davon. Der VAD tritt für den Endkunden nicht sichtbar auf und der Reseller kann so den Service als seine eigene Dienstleistung anbieten. Die Kosten für den Service sind gestaffelt. Zwei Jahre kosten 39 Euro, drei Jahre 49 Euro und fünf Jahre 69 Euro.

Im Vor-Ort-Service enthalten ist die Instandsetzung der Hardware. Concept International hat dafür ein erfahrenes Netz an Systemelektronikern unter Vertrag genommen und kann so sicherstellen, dass jeder Einsatzort in Deutschland innerhalb von zwei Tagen zuverlässig erreicht wird. Auf Projektebene kann auch ein 24-Stunden Vor-Ort-Service vereinbart werden. Bei Software-Problemen oder bei Ausfällen, die beispielsweise durch Viren verursacht werden, greift die Reparaturgarantie nicht.

"Mit diesem neuen Angebot können Systemintegratoren das bei Ausschreibungen oft geforderte Service-Komplett-Paket sicher gewährleisten und ihre Wettbewerbschancen verbessern - zum Beispiel, aber nicht nur, im medizinischen Sektor und für deutschlandweite Filialgeschäfte", erklärt Mike Finckh, Geschäftsführer bei Concept International. "Egal, ob Sie in München und Ihre Kunden in Flensburg sind: Die Techniker machen sich innerhalb von 48 Stunden auf den Weg und haben dabei auch die nötigen Ersatzteile im Gepäck, um die Hardware wieder zügig instand zu setzen."

Detaillierte Informationen und Bestimmungen zur Hardware-Reparaturgarantie von Concept International gibt es beim VAD unter diesem Link.