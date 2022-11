Der Münchener Value Added Distributor Concept International GmbH bietet mit dem K2 mini von Sunmi erstmals ein Self-Checkout-Terminal an. Die Lösung des weltweit agierenden chinesischen Herstellers überlässt der Kundschaft damit das Tempo beim Bezahlvorgang. Für kleine und mittlere Geschäfte soll so mehr Zeit für Beratung und Kundenbindung entstehen. Das Sunmi K2 mini kann zudem auch als leistungsfähiges Standard-Kassensystem genutzt werden, bis man zu einem späteren Zeitpunkt auf Self-Service umstellen möchte.

Das Kiosk-System kann wahlweise an der Wand montiert oder als Tischkasse eingesetzt werden. Als Desktop ist optional ein weiterer Touchscreen für das Personal verfügbar. Das Sunmi K2 mini arbeitet mit dem Snapdragon Achtkern-Prozessor von Qualcomm, dem 2 GB RAM und 16 GB ROM zur Verfügung stehen. Mittels Micro-SD-Karte kann der Datenspeicher bei Bedarf um bis zu 64 GB aufgestockt werden.

Konnektivität per Kabel und Funk

Das Kassensystem besteht aus einem neigbaren 15,6 Zoll Multitouch-Display mit Full-HD-Auflösung und beherbergt Barcode-Scanner, 3D-Kamera sowie einen Thermo-Bon-Drucker. Fünf USB Typ A Anschlüsse, einen Micro USB Debug-Anschluss, eine serielle Schnittstelle, einen Port für die Kassenlade sowie für das LAN sorgen für Verbindung mit der Peripherie. Die gesetzlich vorgeschriebene technische Sicherheitseinheit (TSE) dokumentiert über die Cloud-Kassensoftware sowie einen USB-TSE-Stick revisionssicher und zuverlässig alle Transaktionsdaten für die Kontrolle durch die Finanzbehörden, verspricht der VAD.

Für die drahtlose Kommunikation ist Bluetooth in der Version 2.1, 3.0 und 4.0 integriert. Darüber hinaus kann die Sunmi K2 mini über Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac kommunizieren. Ein NFC Schreib- und Lesesystem sowie Lautsprecher und ein Audioanschluss sind ebenfalls vorhanden. Der optionale Zweit-Touchscreen wird im Querformat rückseitig am Gerät angebracht und dient der Kundenberatung und eingreifenden Unterstützung durch das Verkaufspersonal.

Servicefreundliches Management

Über das Tool "Sunmi Cloud" können für die K2 mini per Fernsteuerung unter anderem Passwörter eingerichtet oder Apps installiert und gestartet werden. Anwender und Systemintegratoren richten damit sowohl Einzelkassen als auch Pools aus mehreren Sunmi-Terminals in einem einzigen Vorgang ein, verwalten und aktualisieren sie. Zusätzlich können zentrale Wartungs- und Update-Server angebunden werden, die im Hintergrund oder über Nacht Sicherheits- und Funktionsupdates automatisch installieren. Darüber hinaus ist auch der direkte Supportzugriff auf den Bildschirm möglich.

Vertrieb und Preise

Das Android-Kassensystem Sunmi K2 mini ist ab sofort bei Concept International erhältlich. Die unverbindlichen Preisempfehlungen beginnen bei 1.435 Euro plus Mehrwertsteuer. Für Reseller gibt es neben Sonderkonditionen auch die Möglichkeit, die Auslieferung der Kassen mit vorinstallierter Partner-Software für verschiedene Branchen zu ordern.

Weitere Produktinfos und ein Datenblatt finden interessierte Händler hier. Ebenfalls steht ein YouTube-Video unter diesem Link zur Verfügung.