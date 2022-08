Der Münchner Spezialdistributor Concept International GmbH stellt mit der V2s seines Hersteller-Partners Sunmi Technology Co., Ltd. aus Shanghai ein neues und robustes Handheld-Kassensystem vor. Die Android All-in-One-Kasse gibt Bons mit einem integrierten 58 mm Hochgeschwindigkeitsdrucker aus, der 80 mm pro Sekunde schafft. Mit an Bord sind zudem ein 1D- und 2D-Barcode-Scanner und NFC. Ein Quadcore-Chip von Snapdragon mit 2 GHz-Taktung sowie 2 GB Arbeitsspeicher sorgen für genügend Tempo.

Die 2-Megapixel-Frontkamera dient der Nutzerauthentifizierung mittels Gesichtserkennung, während etwa zu Dokumentationszwecken eine 5 MP-Rückkamera für scharfe Bilder zuständig ist. Da der Drucker sowohl klassische Belege als auch Etiketten drucken kann, ist die Kasse auch in der Lagerhaltung ein zuverlässiger Helfer. Eine NFC-Schnittstelle ermöglicht die sichere Authentifizierung mittels Chips von Mifare und anderen Herstellern.

Kasse to go

Mit Maßen von 80 mm x 219,1 mm x 17,8 mm und 417 Gramm Gewicht liegt das Sunmi V2s gut in der Hand. Das 5,5 Zoll große IPS-Display löst Bilder und Datentabellen mit 1440 x 720 Pixeln auf und sorgt für kontrastreiche Darstellung selbst bei extremen Lichtverhältnissen. Integriert sind 16 GB Datenspeicher, der über eine Micro-SD-Karte aufgestockt werden kann.

Für Konnektivität ist neben dem 4G-Modem mit Nano-SIM-Slot, ein Wifi-Modul im 2,4 und 5 GHz-Band sowie eine Bluetooth 4.2-Schnittstelle vorhanden die den Low Energy-Modus unterstützt. Mit dem GPS-Empfänger lassen sich etwa Fotos oder Lagerdaten mit Ortsstempeln dokumentieren. Der 27 Wh-Akku reicht beim Sunmi V2s für bis 14 Stunden.

Solide Bauweise, gummierte Kanten und Gummiverschlüsse an den Öffnungen schützen das Gerät vor Staub, Feuchtigkeit und Sturzschäden aus bis zu 1,20 m Höhe. Die Sunmi V2s arbeitet softwareseitig mit dem auf Android 11 basierenden Sunmi OS und ist damit für alle neueren Android-basierten Kassen-Softwarelösungen geeignet. Die vorgeschriebene Technische Sicherheitseinrichtung (TSE) für Kassensysteme wird über die Cloud realisiert.

Verfügbarkeit und Service für Reseller

Auf Wunsch bietet Concept Resellern - in Zusammenarbeit mit spezialisierten Technologiepartnern - die Auslieferung der Kassen mit einer individuell assemblierten Kassensoftware an. Für Systemintegratoren gibt es das Managementtool "Sunmi Cloud", über das sich Updates und neue Anwendungen einfach einspielen lassen. Die einfache Verwaltung und Wartung der Kassensysteme sorgt zudem für eine optimale Kundenbetreuung, verspricht der VAD.

Die All-in-One Handheld-Kasse Sunmi V2s ist ab sofort exklusiv bei Concept International erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung beginnt bei 250 Euro zuzüglich Steuer. Weitere Produktinfos sowie das Datenblatt befinden sich unter diesem Link.



