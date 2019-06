VXL Technology vertreibt seine Thin Clients und Zero Clients in Deutschland nun auch über Concept International. Der Value-Added-Distributor für Digital-Signage-PCs, Mini-PCs, Rugged Tablets und Thin Clients bietet die VXL-Produkte seit 1. Juni an. Er ist neben Sphinx Computer der zweite Distributor für den Hersteller in Deutschland.

Den Start der Zusammenarbeit läutet Concept International mit einer Rabattaktion ein. Im Rahmen der Aktion gibt es Ende September 2019 auf jedes bestellte Gerät einen Nachlass von 10 Euro. Voraussetzung ist die Eingabe des Rabattcodes RABVXLPM bei der Bestellung,

Die Geräte von VXL unterstützen Citrix HDX, VMware Horizon Blast/Extreme, Microsoft RDP und Teradici PCoIP. Sie sind mit Windows 10 IoT Enterprise und Gio6 Linux erhältlich. Die Spitzenmodelle eignen sich laut Hersteller sogar für anspruchsvolle Power-User mit mehreren CAD-Bildschirmen. Über Optionen lassen sie sich für diverse Einsatzszenarien anpassen, zum Beispiel indem ein Smartcard-Reader für Authentifizierungsprozesse verbaut wird. Der Hersteller gewährt standardmäßig eine Garantie von drei Jahren.

Management-Software von VXL Technology

Im Rahmen der Distributionsvereinbarung bietet Concept auch VXL Fusion Pro und VXL Fusion UEM an. VXL Fusion Pro ist die Device-Management-Software von VXL Technology an. Sie ist für Thin Clients von VXL kostenlos nutzbar, kann aber kostenpflichtig auch für die Verwaltung von Windows-PCs und Thin Clients anderer Hersteller verwendet werden. VXL Fusion UEM dient zusätzlich dem Mobile-Device-Management von Geräten mit Android- und iOS als Betriebssystem. Damit lassen sich sich laut Concept auch DSGVO-Richtlinien managen und durchsetzen.

Lesetipp: Desktop as a Service - Markt der Zukunft für System- und Softwarehäuser

"Gemeinsam werden wir vom aktuellen Wachstum beim Einsatz von Thin-Client- und virtuellen Desktop-Infrastrukturtechnologien profitieren", erklärt Frank Noon, VP Worldwide Sales von VXL Technology, in Bezug auf die Partnerschaft. Aber auch Mike Finckh, CEO von Concept International, sieht "großes Wachstumspotenzial im Thin- und Zero-Client-Markt. Die Preisgestaltung und Qualität der Produkte sowie die jahrzehntelange Erfahrung von VXL machen die Marke äußerst wettbewerbsfähig." VXL spreche ein breites Nutzerspektrum und ergänze das bestehende Portfolio von Concept im Bereich Thin und Zero Clients sehr gut.