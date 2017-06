Die Conduent Incorporated aus New Jersey hat Srikanth Iyengar zum Group Chief Executive für Europa ernannt. Er soll unter anderem die Präsenz des Unternehmens in Europa weiter transformieren und ausbauen. Iyengar wird von Großbritannien aus tätig sein und an Ashok Vemuri, CEO von Conduent, berichten.

Iyengar wechselte von Capgemini, wo er Mitglied des Group Executive Committee und Group Sales Officer war. Er war ebenso verantwortlich für alle global operierenden strategischen Kunden des Unternehmens. Vor Capgemini war Iyengar Head of Europe und APAC der später übernommenen iGate. In seiner Karriere war er unter anderem auch für Infosys als Regional Head of Europe für den Bereich Financial Services und als Head of UK tätig.

"Srikanth verfügt über enorme Erfahrungen, wenn es um Wachstum und Operational Excellence im Bereich Servicedienstleistungen geht", erklärt CEO Ashok Vemuri. "Unter seiner Führung und mit einer neuen fokussierten Strategie sowie einem effizienteren operativen Geschäft wird Conduent Europe ein signifikantes und profitables Wachstum vorantreiben."

"Conduent Europe ist eine neue regionale Organisationseinheit, die über ein Kundenportfolio mit führenden Unternehmen aus verschiedenen Branchen verfügt", stellt der neue Gruppen-Chef Srikanth Iyengar fest. "Künstliche Intelligenz, Automatisierung, Digitalisierung und disruptive Technologien verändern den Markt der Business Process Services. Conduent ist der weltgrößte Anbieter von diversifizierten Business Process Services und nimmt eine Führungsrolle bei der Nutzung dieser neuen Entwicklungen ein - zum Vorteil bestehender und künftiger Kunden." (KEW)