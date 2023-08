Bis dato war Basys Brinova mit einem anderen Anbieter von Client-Management-Software "liiert", welcher das war, das wollte der IT-Dienstleister nicht verraten, nur so viel: "Die bisherige Partnerschaft mit einem Mitbewerber war unbefriedigend". Es haperte bei der Zusammenarbeit mit diesem Hersteller, und so toll war dessen Produkt offenbar auch nicht.

"Im Gegensatz zu den Angeboten der Wettbewerber lässt sich ACMP von Aagon schnell und unkompliziert implementieren", so Marcus Kröger, Head of Sales bei Basys Brinova. Und so machte sich das Connexta-Mitglied dran, seine Kunden zu einem Wechsel auf dieses Produkt zu bewegen.

Client-Management-Lösung aus Deutschland

Laut Kröger ließ sich ACMP nicht nur schnell implementieren, diese Software liefert auch rasch die gewünschten Informationen über die sich beim Kunden im Einsatz befindliche Hardware. Und hier nennt Basys Brinova sogar eine Kundenreferenz: Reichelt Elektronik. Der Online-Händler und --Distributor nutzte bis dato die Microsoft-Lösung WSUS (Windows Server Update Services), um Updates auf seine Versandrechner auszurollen. Doch das gestaltete sich zunehmend schwierig, weil Reichelt kein Active Directory im Einsatz hatte.

Mit Aagons ACMP CAWUM bot Basys Brinova diesem Kunden einen Ausweg: Damit können Updates nur an bestimmte Testsysteme verteilt werden, bevor sie der IT-Dienstleister - nach zuvor definierter Zeit - automatisch auf alle Systeme aufspielt. Auf diese Weise ist sichergestellt, dass produktive Systeme neue Updates erst nach einer Qualitätskontrolle auf den Testsysteme erhalten.

Reichelt war nicht der einzige Basys Brinova-Kunde, der sich von einem Wechsel auf das System von Aagon überzeugen ließ. Und diese Kunden begannen sich noch für weitere Produkte des norddeutschen Softwareherstellers zu interessieren.

Partnerschaft auf Augenhöhe

Produktqualität ist das eine, aber es muss auch in der Zusammenarbeit zwischen Partner und Lieferant alles klappen. Das scheint bei Aagon der Fall zu sein, wie Kröger bestätigt: "Das Onboarding unserer Techniker lief so schnell und problemlos, dass wir innerhalb kürzester Zeit in der Lage waren, für unsere Kunden aktiv zu werden."

In den vergangenen vier Jahren hat der IT-Dienstleister so viele Neukunden für Aagon gewonnen, dass der Hersteller gleich drei Mal hintereinander an den jährlichen Basys Brinova IT-Security-Days teilgenommen und diese auch mit Werbegeldern unterstützt hat.

Aber auch im Tagesgeschäft setzt sich der Softwarehersteller für seine Vertriebspartner ein. Er gibt Leads (Kundenanfragen) an seine Reseller weiter und hilft ihnen auch bei den Projekten: "Aagon ist ein verbindlicher Partner, der immer schnell zur Stelle ist, wenn seine Unterstützung gefragt ist", berichtet Kröger.

"Partnerschaft findet hier tatsächlich in der Praxis statt und nicht nur auf dem Papier", so der Head of Sales bei Basys Brinova weiter. "Wir können Aagon als Technologielieferanten uneingeschränkt empfehlen und hoffen, dass das Unternehmen sich trotz seines Erfolgs die unkomplizierte Anpackmentalität bewahrt, die wir im Zuge der Zusammenarbeit so schätzen. Die Partnerschaft ist fair und auf Augenhöhe"

Aagon arbeitet vornehmlich mit mittelgroßen Systemhäusern wie Basys Brinova zusammen, wie eine kurze Recherche auf der Website des Softwareherstellers aufdeckt. Mittelständische Kunden bevorzugen nun Mal IT-Dienstleister dieser Größenordnung, weil sie sich von ihnen die für sie am besten passende Versorgung mit IT-Services erhoffen. Und meist geht dieser Wunsch auch in Erfüllung.



