Die Midland IT GmbH wurde am 25. April 2002 mitten in der Dotcom-Krise gegründet. Man bezog das Kellergewölbe einer renovierungsbedürftigen Villa in Minden (Ostwestfalen) und bot von dort aus IT- und TK-Dienstleistungen mittelständischen Kunden an. Von den drei Firmengründer ist nur noch Marc Hurrelmann als Geschäftsführer bei Midland IT verblieben.

Seit 2002 hat das Unternehmen einen bemerkenswerten Wandel vollzogen - vom Hardware-Reseller zum Cloud-Spezialisten und Managed Service Provider (MSP). Marc Hurrelmann hat über diese Transformation bereits auf einigen ChannelPartner-Events berichtet. Nun tat er den nächsten Schritt und trat mit seinen 50 Mitarbeitern Connexta bei.

Mit der Midland IT an Bord erweitert die Gruppe ihr Portfolio insbesondere in den Bereichen Cloud-Transformation und Managed Services. Gleichzeitig stärkt Connexta ihre Marktpräsenz in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Darüber bereichert der ostwestfälische IT-Dienstleister die Gruppe um Know-how bei der Migration von Legacy-Systemen und gewährt Connexta den Zugang zum Nordanex-Systemhausverbund, dessen Mitglied Midland IT ist.

Das Mindener Unternehmen gilt als Cybersecurity-Experte, hier arbeitet man mit Macmon, Sophos und Nospamproxy zusammen. Enge Geschäftsbeziehungen pflegt der IT-Dienstleister ferner mit Wortmann (Terra), Dell, Nfon, Dropbox, Ebertlang und Veeam. Besonders überzeugt hat die Connexta-Geschäftsführung Midland ITs Erfolgsbilanz beim Vertrieb von Managed Services. Hiervon erhofft man sich neue Impulse im Gesamtgeschäft der Gruppe.

Midland IT wird unter dem Connexta-Dach weiterhin als eigenständiges Unternehmen agieren, Marc Hurrelmann bleibt Geschäftsführer. Für seine Mitarbeiter ergeben sich in der Gruppe neue Karriere- und Weiterbildungsperspektiven. Für ihn war der Beitritt zu Connexta eine bewusste Entscheidung, um für die Zukunft gut gerüstet zu sein: "In der Gruppe können wir unser Unternehmen gezielt weiterentwickeln und die digitale Transformation des Mittelstands aktiv mitgestalten."

Dr. Jens Stief, CEO der Connexta-Gruppe, unterstreicht die strategische Bedeutung des Beitritts: "Mit Midland IT gewinnen wir einen starken IT-Dienstleister, der unsere Vision und Kultur teilt. Gemeinsam werden wir Synergien nutzen und unseren Kunden neue leistungsfähige IT-Lösungen anbieten können."

Die Akquisition von Midland IT ist nach der Übernahme von BS2 bereits die zweite unter der Federführung des neuen Connexta-Investors Fremman Capital. In der Summe war dies bereits die elfte derartige Transaktion. Die Zahl der Beschäftigten in der Gruppe dürfte damit auf 500 angewachsen sein, der Jahresumsatz könnte mittlerweile über 150 Millionen Euro liegen.



