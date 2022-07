Sebastian Dehnen wird ab 01.09.2022 die strategisch wichtige Funktion des Chief Financial Officer (CFO) innerhalb der Geschäftsführung von Conrad Electronic übernehmen und zukünftig die Bereiche Finance & Controlling sowie Legal & Compliance verantworten. Er löst Jürgen Kassel ab, der zum 30.09.2022 sein langjähriges und erfolgreiches Mandat bei Conrad Electronic beendet.

Mit Dehnen verstärkt Conrad die E-Commerce-Expertise in der Geschäftsführung des Unternehmens. Der Manager war zuletzt als CFO und COO bei der Car2go Group sowie als CFO beim börsennotierten Unternehmen Mister Spex tätig Dehnen studierte Wirtschaftswissenschaften mit dem Fokus auf Strategie und Internationales Management an der Bergischen Universität Wuppertal. Anschließend promovierte er berufsbegleitend mit dem Fokus auf Internationalisierungsstrategien in Emerging Markets. Dehnen hat mehr als zehn Jahre Berufserfahrung im operativen und strategischen Management im internationalen Umfeld. "Ich freue mich, mit Sebastian Dehnen einen erfahrenen CFO und dazu ausgewiesenen Experten für neue Geschäftsmodelle auf Plattformen an Bord zu haben", begrüßt Ralf Bühler, CEO bei Conrad Electronic, den Neuzugang. Beim scheidenden CFO Jürgen Kassel bedankt sich Bühler im Namen der Gesellschafter, des Verwaltungsrates und der gesamten Belegschaft und wünscht ihm für seine Zukunft das Allerbeste.

Ziele: Digitale Transformation und weitere Internationalisierung

"Ich freue mich darauf, gemeinsam mit dem gesamten Conrad Team die digitale Transformation und die weitere Internationalisierung erfolgreich fortzuführen und hierzu mit meiner Finanz- und Digital-Kompetenz gewinnbringend beizutragen", kommentiert Sebastian Dehnen seinen baldigen Start bei Conrad.

Im April hatte Conrad Electronic bekanntgegeben, sich aus dem B2C-Filialgeschäft zurückzuziehen und sich auf seinen B2B-Onlinemarktplatz zu fokussieren. Schon heute unterstützt die Conrad Sourcing Platform mit über sieben Millionen Produktangeboten von mehr als 6000 Marken rund 2,3 Millionen Geschäftskunden in Deutschland bei der einfachen, schnellen und umfassenden Deckung ihres täglichen technischen Bedarfs. Auch in Österreich und seit Juni in den Niederlanden ist Conrad bereits mit einem eigenen Marktplatz vertreten, weitere Länder werden folgen. Im Fokus steht dabei die Cross-Border-Beschaffung, um Anbietern und Geschäftskunden Kauf und Verkauf von Waren europaweit und über Landesgrenzen hinweg zu ermöglichen.