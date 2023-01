Nach dem Auftakt in Hamburg im Januar stehen 2023 weitere Termine der Fachmesse für Industrieautomation "all about automation" in Friedrichshafen (7./8.3.), Heilbronn (10./11.5.), Wetzlar und Chemnitz (13./14.9. und 27./28.9.) sowie Düsseldorf (18./19.10.) an. Nach erfolgreicher Premiere im vergangenen Jahr ist auch Conrad Electronic als Aussteller wieder mit von der Partie. Im Jahr des 100-jährigen Firmenbestehens ist die Transformation zur Beschaffungsplattform für technischen Bedarf zum Großteil abgeschlossen. Auf der "all about automation" präsentiert das Conrad Team die umfangreiche Plattformökonomie und setzt dabei auf regional geprägten und persönlichen Kontakt mit Geschäftskunden, Lieferanten und potentiellen neuen Sellern auf dem Conrad Marketplace.

Komponenten und Systeme, Engineering und Anwendungen sowie Digitalisierung in Zeiten von Industrie 4.0 stehen im Mittelpunkt der Fachmesse. Neben dieser Übereinstimmung bei Schwerpunkten und Zielgruppen, hat die Conrad Verantwortlichen die regionale Prägung der all about automation überzeugt, auf der sich Hersteller, Distributoren und Dienstleister mit den Anwendern aus der Region vernetzen.

Robotik und Messtechnik am Conrad Messestand live erleben

"Wir wollen für unsere Kunden ein Lösungsanbieter sein und liefern ihnen genau das, was ihr Business oder ihre Projekte zum Erfolg führt: ein hochwertiges Sortiment mit über sieben Millionen Produktangeboten, kundenzentrierte Services und fachkompetente Beratung von Mensch zu Mensch", erklärt Rüdiger Kühnle, Senior Director Sales & Global Key Account Germany bei Conrad Electronic. Und weiter: "Die Teilnahme an der all about automation ist für uns deshalb besonders wertvoll, da wir hier in direkten Dialog mit wichtigen Kunden kommen, ihre Herausforderungen bezüglich Automation besser verstehen und passgenaue Lösungen präsentieren können."

Schwerpunkte von Conrad bei der all about automation sind unter anderem die Automatisierung mit Cobots, eine neue Generation von Multimetern sowie das Thema Energiekostenmessung in Unternehmen. Flexibel einsetzbar und ohne großen Aufwand in bestehende Arbeitsumgebungen integrierbar ist der Franka Emika Cobot, der im März in Friedrichshafen und bei allen weiteren Folgemessen der all about automation 2023 live am Conrad Stand erlebt werden kann. Wer die einfache Bedienung des kollaborativen Leichtbauroboters von TQ ausprobieren und ihn bei seiner Arbeit beobachten möchte, sollte sich einen Besuch nicht entgehen lassen. Auch die neuen Multimeter von Voltcraft können dort einem Praxistest unterzogen werden und überzeugen unter anderem mit neuem Display, optimiertem Gehäuse, mehr Sicherheit und erhöhter Genauigkeit. Ein weiteres wichtiges Thema für Unternehmen: die steigenden Energiekosten. Strom ist ein gewaltiger Kostenfaktor geworden und es lohnt sich für jeden Betrieb, Einsparpotenziale zu nutzen. Das Messen des tatsächlichen Energiebedarfs elektrischer Geräte ist der erste Schritt, um die Verbrauchswerte zu optimieren und Energiekosten zu senken. Genau dafür wurde das Voltcraft SEM5000 entwickelt, das ebenfalls am Conrad Stand vorgestellt wird.