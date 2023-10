In Mannheim gibt es wieder eine Conrad-Filiale: Das im Zuge der Aufgabe des stationären B2C-Handels geschlossene Geschäft in der Morchfeldstr. 37-39 hat nach Umbau als Conrad-Profistore neu eröffnet. Geschäftskunden finden dort ein speziell auf sie zugeschnittenes Sortiment, kompetente Business Beratung von Profis für Profis und maßgeschneiderte Services. Nach den Standorten in Hürth und Regensburg ist die Filiale in Mannheim bereits der dritte Conrad-Profistore. In diesen Länden haben Geschäftskunden die Möglichkeit, professionelle Technik und Elektronik unmittelbar vor Ort zu beschaffen.

"Bei uns im Profistore stehen unsere Geschäftskunden, ihr Business und die kompetente Beratung zum Beschaffungsprozess im Mittelpunkt. Unser Expertenteam setzt alles daran, mit sofortiger Verfügbarkeit und kundenzentrierten Lösungen für sie die Beschaffung so effizient wie möglich zu machen", erläutert Bernd Käfer, Storemanager des Geschäfts in Mannheim. Auf 600 m2 erwarteten die Conrad-Geschäftskunden im neuen Profistore ein hochwertiges und breites Sortiment in den Bereichen Werkzeug & Werkstatt, Messtechnik, Gebäudetechnik, Computer & Büro, Bauteile sowie Beleuchtung. Eine 24x7-Bedarfsdeckung werde mit der 24h-Abholstation sichergestellt.

Sourcing Platform als digitale Regalverlängerung

"Wir bieten unseren Kunden nicht nur Zugriff auf unser sofort verfügbares Profisortiment, sondern verbinden es mit unserer Sourcing Platform, auf der zehn Millionen Produktangebote im Bereich des technischen Bedarfs zur Verfügung stehen. Diese werden flexibel bei uns vor Ort bestellt und dann im Profistore abgeholt oder direkt in den Betrieb geliefert", erklärt Bernd Käfer weiter. Mit der Businesskarte erhalten Conrad Geschäftskunden außerdem eine Garantie von 36 Monaten auf alle Produkte. Auch andere Services wie Termin- und Abrufaufträge können individuell vereinbart oder der Conrad Angebotsservice genutzt werden.

Sollte das gewünschte Produkt weder im Profistore noch auf der Conrad Sourcing Platform verfügbar sein, verspricht Conrad, dass das bestens vernetzte Team des Beschaffungsservice aktiv und geht stellvertretend für den Kunden weltweit auf die Suche gehen soll. Der Conrad Profistore in der Mannheimer Morchfeldstraße ist mit dem Auto gut zu erreichen, verfügt über ausreichend viele Parkplätze direkt vor dem Gebäude und hat montags bis freitags von acht bis 18 Uhr geöffnet.



