Geschäftskunden in und um Regensburg haben seit 27. Februar 2023 eine zentrale Anlaufstelle für die Deckung ihres täglichen technischen Bedarfs: In der Langobardenstraße 2 öffnet der neue Conrad Profistore seine Pforten. Geschäftskunden finden dort ein speziell auf sie zugeschnittenes Sortiment, kompetente Beratung und maßgeschneiderte Services.

Als Verlängerung des Online-Handels soll das neue Filialkonzept in der aktuellen Geschäftsstrategie von Conrad die Online Sourcing Platform ergänzen: Zum einen bieten die Profistores Geschäftskunden die Möglichkeit, professionelle Technik und Elektronik unmittelbar vor Ort zu beschaffen. Zum anderen bieten sie Gelegenheit, sich zu Produktneuheiten oder hochpreisigen Investitionsgütern beraten zu lassen. "Bei uns im Profistore stehen unsere Geschäftskunden, ihr Business und die professionelle Beratung von Mensch zu Mensch im Mittelpunkt. Unser Expertenteam setzt alles daran, mit sofortiger Verfügbarkeit und kundenzentrierten Lösungen für sie die Beschaffung so effizient wie möglich zu machen", erläutert Filialleiter Bernd Käfer.

Hochwertiges Profi-Sortiment und Direkt-Lieferung

Auf 600 Quadratmetern erwartet die Conrad Geschäftskunden im neuen Conrad Profistore in Regensburg ein hochwertiges und breites Sortiment in den Bereichen Werkzeug, Mess- und Löttechnik, Sicherheits- und Gebäudetechnik, Kabel und Befestigung, Beleuchtung, Stromversorgung, Büroausstattung, Computer und Kommunikation sowie Bauteile. Eine 24/7-Bedarfsdeckung wird mit der 24h-Abholstation sichergestellt. Eine weitere Besonderheit des Profistores, der speziell auf die Bedürfnisse der Zielgruppe zugeschnitten ist: Die Kunden haben nicht nur die Möglichkeit, direkt vor Ort einzukaufen und sich rund um ihren Beschaffungsprozess beraten zu lassen, sondern das Conrad Team kommt für eine individuelle Beratung auch direkt ins Unternehmen. Und wenn die Zeit knapp ist, liefert Conrad im Rahmen der 2h-Expresslieferung auch direkt auf die Baustelle bzw. in den Betrieb.

"Mit der Verknüpfung des bedarfsgerechten Filialsortiments mit flexiblen Bestellprozessen von Onlineprodukten ermöglichen wir unseren Kunden die sofortige Bedarfsdeckung", erklärt Bernd Käfer weiter. Auch andere Services wie Termin- und Abrufaufträge können individuell vereinbart oder der Conrad Angebotsservice genutzt werden. Und sollte das gewünschte Produkt weder im Profistore noch auf der Conrad Sourcing Platform verfügbar sein, wird außerdem das bestens vernetzte Team des Beschaffungsservice aktiv und geht stellvertretend für den Kunden weltweit auf die Suche. Der Conrad Profistore in der Langobardenstraße 2 ist mit dem Auto gut zu erreichen, verfügt über ausreichend Parkplätze direkt vor dem Gebäude und hat montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 16 Uhr geöffnet.