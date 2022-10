Auf den Rückbau des Filialgeschäfts folgt der Neustart. Ein halbes Jahr nachdem Conrad Electronic bekanntgegeben hat, sich aus dem Filialgeschäft mit Endkunden zurückzuziehen+ wird nun die Eröffnung neuer Standorte bekanntgegeben: Anfang 2023 eröffnen in Regensburg und Mannheim zwei weitere Conrad Profistores, welche die Conrad Sourcing Platform mit unterstützenden Vor-Ort-Services ideal ergänzen sollen. Nicht nur in Hürth bei Köln, sondern auch in diesen beiden Städten in Bayern und Baden-Württemberg haben Geschäftskunden nun zusätzlich die Möglichkeit, ihren technischen Bedarf direkt vor Ort zu decken.

Conrad Electronic konzentriert sich bereits seit einigen Jahren auf den Geschäftskundenbereich. Ziel ist es, Europas führende Beschaffungsplattform für technischen Bedarf zu werden. Bereits heute bietet die Conrad Sourcing Platform - seit 2017 mit einem Online-Marktplatz als integralem Bestandteil - Geschäftskunden ein umfangreiches Angebot von mehr als 7 Millionen Produktangeboten und maßgeschneiderten Services, um ihnen ihren Einkauf so einfach und effizient wie möglich zu machen.

Neue Standorte sind noch Pilot-Stores

"Wir glauben daran, dass Profistores uns auf dem Weg zur führenden europäischen Beschaffungsplattform unterstützen und Geschäftskunden echten Mehrwert bringen können", erläutert Ralf Bühler, CEO von Conrad Electronic. Und weiter: "Gerade für sie macht der stationäre Handel als Verlängerung des Online-Modells Sinn, beispielsweise wenn es um eine sofortige Verfügbarkeit des Produkts oder die Möglichkeit geht, hochpreisige Technik vor Ort auszuprobieren und sich mit den Conrad Profis dazu auszutauschen." In den drei Piloten Hürth, Regensburg und Mannheim werden mögliche Konzepte ausprobiert. Ganz getreu unserem Motto: Die beste Lösung für unsere Geschäftskunden zu finden.

Von Werkzeug über Messtechnik bis hin zu professioneller IT-Ausstattung finden Geschäftskunden in den zwei neuen Conrad Profistores auf jeweils 600 m2 die perfekte Mischung aus hochwertigem Sortiment, kundenzentrierten Services und kompetenter Beratung. Eine 24/7-Bedarfsdeckung wird mit Paketstationen sichergestellt. Und wenn es brennt, liefert das Conrad Profistore Team auch direkt auf die Baustelle bzw. in den Betrieb.