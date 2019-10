Mit dem DigitalPakt haben Bund und Länder rund 5,5 Milliarden zur Verfügung gestellt, um digitale Bildung in deutschen Schulen aktiv zu unterstützen und voranzutreiben. "In unseren Gesprächen mit Schulleitern und Lehrern hat sich jedoch gezeigt, dass die meisten Bildungseinrichtungen sich mit der konkreten Umsetzung schwer tun", berichtet Jeanett Tschiersky, Director Strategic Marketing Maker & Education bei Conrad Electronic.

Das neue Conrad Education Team stellt das Thema DigitalPakt deshalb ganz oben auf seine Agenda. "Das Ziel unseres neuen DigitalPakt-Angebots ist es, Schulen aktiv bei der Erstellung ihres technischen und medienpädagogischen Konzepts zu unterstützen", erläutert Tschiersky den Service. Außerdem biete das Conrad Education Team markenunabhänige Beratung rund ums Thema digitale Schule.

Volle Power fürs digitale Klassenzimmer

Entsprechend der Anforderungen an digitale Bildungseinrichtungen will Conrad Electronic den Bildungsträgern digitales Equipment für eine lernförderliche IT-Infrastruktur (angefangen bei Netzwerk-Hardware bis hin zu mobilen Endgeräten), digitale Lernwerkzeuge (Robotik- und MINT-Systeme, 3D-Druck, VR-Einsatz, digitale Messwerterfassung, etc.) sowie dazu passende Lehrerfortbildung aus einer Hand bieten.

"Wir wollen für Schulen im Bereich der dringend erforderlichen Digitalisierung ein verlässlicher Partner sein und mit durchdachten didaktischen Konzepten, praxisnahen Weiterbildungsformaten und innovativen MINT-Produkten die Bildung der Zukunft mitgestalten", so Jeanett Tschiersky abschließend. Unter conrad.de/education und conrad.de/digitalpakt gibt es weitere Infos zu den Angeboten und Services von Conrad Electronic rund ums Thema DigitalPakt.

