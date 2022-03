Um den Wandel zum B2B-Händler weiter voranzutreiben, nimmt Conrad erstmals an der "all about automation" Teil, der Fachmesse für Fabrik-Automation und Prozess-Industrie. Neben der Übereinstimmung bei Schwerpunkten und Zielgruppen, hat die Conrad Verantwortlichen die regionale Prägung der "all about automation" besonders überzeugt, auf der sich Hersteller, Distributoren und Dienstleister mit den Anwendern aus der Region vernetzen. "Die Corona-Pandemie hat in unserer Beobachtung einen Wandel im Kundendialog gebracht. Dieser wird in Zukunft unmittelbarer und intensiver sein, als wir es aus der Zeit vor Corona kennen, erklärt dazu Ulrich Ermel, Vice President Sales B2B bei Conrad Electronic.

Um diesen neuen Kundenerwartungen entgegenzukommen, habe Conrad sich entschlossen, in diesem Jahr erstmals als Aussteller an dem regional stark verwurzelten Messemodell teilzunehmen. "Wir freuen uns schon darauf, an insgesamt sechs Messestandorten die neusten Lösungen zur effizienten digitalen Beschaffung, unser stark wachsendes Marktplatzangebot sowie die innovativsten neuen Produkte aus den Bereichen Industrie-Automatisierung und Education zu präsentieren", so Ermel weiter. Einige der neuesten Highlight-Produkte, die das Conrad Team vor Ort vorstellt, sind ein Compact Controller von Wago, eine Signalsäule und ein induktiver Näherungsschalter von Tru Components, ein Schnittstellenmodul von Siemens sowie ein Roboterarm-Bausatz von igus.

Messemodell passt zum B2B-Schwerpunkt von Conrad

Insgesamt sechs Termine und Locations gibt es für die "all about automation" in den nächsten Monaten: Den Auftakt macht die all about automation in Friedrichshafen am 5. und 6. April 2022, gefolgt von den Standorten Düsseldorf (11./ 12. Mai), Heilbronn (18./19. Mai), Hamburg (29./30. Juni), Zürich (31. August/1. September) und Chemnitz (28./29. September). Komponenten und Systeme, Engineering und Anwendungen sowie Digitalisierung in Zeiten von Industrie 4.0 stehen dabei im Mittelpunkt der Fachmesse für Fabrik-Automation und Prozess-Industrie.

Damit passe die Messe optimal nur neuen strategischen Ausrichtung von Conrad, erklärt CEO Ralf Bühler. Sein Unternehmen biete heute eine Sourcing Platform für B2B-Kunden, auf der aktuell mehr als 7 Millionen Produktangebote verfügbar seinen, mit einem digitalen Marktplatz als integraler Bestandteil, individuellen E-Procurement-Lösungen für Unternehmen aller Größen und online verfügbare Produkt-Services von 3D-Druck bis PCB auf einer Plattform. "Conrad Electronic setzt auf dem Weg zu Europas führender Beschaffungsplattform für technischen Betriebsbedarf auf Digitalisierung, verliert als Familienunternehmen mit fast 100-jähriger Firmengeschichte den Faktor Mensch aber nicht aus dem Blick", erklärt Bühler. "Wir sind davon überzeugt, dass die virtuelle Welt nur mit Menschen und Maschinen funktioniert. Deshalb automatisieren wir Prozesse, setzen aber gleichzeitig auf einen persönlichen und regelmäßigen Austausch mit unseren Geschäftskunden, Lieferanten und Marktplatz-Partnern. Und genau das ist nirgendwo direkter und ungefilterter möglich als auf einer Messe."