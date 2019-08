Unternehmen müssen sich nach Aussage von Susanne Storch, Produktmanagerin bei Conrad, absolut auf ihre Netzwerke verlassen können. "Ausfallzeiten sind kostspielig, sodass Techniker alles daran setzen, eine 100-prozentige Verfügbarkeit zu gewährleisten." Der Omnichannel-Anbieter hat deswegen den Kupfer- und Glasfaser-Troubleshooter NaviTEK IE von IDEAL Networks ins Programm aufgenommen.

Das Gerät eignet sich nach Angaben von Susanne Storch vor allem zum "Testen der Verkabelung in industriellen Ethernet-Netzwerken auf Basis des Profinet-Protokolls". Der Begriff Profinet setzt sich aus Process Field Network zusammen. Er steht für einen offenen Industrial-Ethernet-Standard, der von Profibus & Profinet International mit Sitz in Karlsruhe entwickelt wurde. Bislang konnten Tests in diesen Umgebungen nach Aussage der Conrad-Produktmanagerin aber nur mit Hilfe eines Laptops und spezieller Software durchgeführt werden.

Mit dem Gerät lassen sich Probleme identifizieren und Ausfallzeiten vermeiden. Bei etwa der Arbeit mit Kupferkabeln zeigt der Tester die richtigen Kabelfarben für das jeweilige Protokoll und kann die Kabellänge messen. So können Kabelfehler und ihre Ursachen schneller aufgespürt werden.

Der NaviTEK IE PROFINET-Tester ist ab sofort bei Conrad verfügbar. Er kostet etwas über 2.000 Euro inklusive Mehrwertsteuer.

