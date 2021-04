Die Vision von Conrad-CEO Ralf Bühler ist klar: "Mit der Conrad Sourcing Platform haben wir unser Geschäftsmodell noch klarer ausgerichtet - mit eindeutigem Fokus auf B2B und dem Ziel, Europas führende Beschaffungsplattform für technischen Betriebsbedarf zu werden." Um diesen Weg konsequent zu beschreiten und die Customer Journeys für verschiedene Kundengruppen noch weiter zu optimieren und zu individualisieren, hat sich Conrad jetzt einen starken Partner an Bord geholt. "Es ist schon ein verrückter Zufall, dass wir mit der in Amberg sitzenden Bewegewas Holding quasi direkt vor unserer Haustür auf einen ausgewiesenen Digitalisierungsexperten gestoßen sind, der uns mit 20 Jahren Erfahrung im Bereich Open Innovation und Plattformentwicklung optimal beim Ausbau unserer Sourcing Platform unterstützen kann", berichtet Bühler. Aus diesem Grund habe Conrad das Unternehmen nun übernommen.

Seine fachliche Kompetenz und dynamische Herangehensweise habe das Bewegewas-Team bereits in einigen gemeinsamen Projekten unter Beweis gestellt. Das hat auch Christian Hubmann, CEO der Bewegewas Holding, das in der Entscheidung, Teil der Conrad Family zu werden, bestärkt: "Ich sehe eine hohe Übereinstimmung bezüglich unseres eigenen Könnens und der ehrgeizigen Zukunftsvision von Conrad. Wir sind hochmotiviert die Entwicklung der Sourcing Platform mit ganzer Kraft zu beschleunigen." Der Digitalisierungsspezialist kann bereits auf die Zusammenarbeit mit Referenzkunden wie Merdedes Benz, Siemens und T-Mobile zurückblicken.

Das "98 Jahre alte Start-up"

Trotz ihrer unterschiedlichen Größe bescheinigt Conrad-CEO Bühler beiden Unternehmen einen guten Fit in Mentalität und Arbeitsweise: "Conrad nähert sich zwar mit großen Schritten dem 100. Geburtstag, unser digitaler Pioniergeist ist uns aber nie verloren gegangen. Intern gibt es bei uns sogar den Begriff vom 98 Jahre alten Start-up. Ich bin mir also ziemlich sicher, dass wir und die neuen Kolleg*innen von Bewegewas im Sinne unserer Kund*innen hervorragend zusammenpassen."

Denn Pioniergeist und Veränderungswille seien Teil der DNA von Conrad Electronic: Das Familienunternehmen aus Hirschau habe sich immer wieder neu erfunden - stets orientiert an den sich verändernden Kundenbedürfnissen. Nur, wer die Anforderungen kenne, könne Erwartungen erfüllen: "Unser Anspruch ist es, Beschaffung für unsere Kund*innen so einfach, schnell und umfassend wie möglich zu gestalten. Wir arbeiten tagtäglich an dieser Herausforderung, indem wir mit ihnen über ihre Bedürfnisse sprechen, Verbesserungspotenzial frühzeitig erkennen und Lösungen entwickeln", erklärt der seit Jahresanfang amtierende Conrad-CEO.