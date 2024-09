Als Apple Authorised Reseller will Conrad Electronic sein Geschäft mit der Marke weiter ausbauen. "Unser Partnerstatus versetzt uns nicht nur in die Lage, ein breites Apple Portfolio auf der Conrad Sourcing Platform anzubieten. Dank unserer Expertise im Bereich der Apple Business Lösungen können wir unsere Geschäftskunden zudem umfassend beraten", sagt Thomas Wolter, Product Manager für das Apple Portfolio bei Conrad. "Enorm wichtig ist es hierbei, die spezifischen Anforderungen von Unternehmen zu verstehen, um passgenau die richtigen Apple Geräte für spezifische Einsatzbereiche zu definieren." Vor allem junge und agile Unternehmen schätzten Mac, iPhone und iPad wegen ihrer leistungsstarken Performance für schnelles, flüssiges Multitasking. Darüber hinaus seien zahlreiche Datenschutz-Features und Sicherheitsmerkmale bereits in den Devices integriert - ein Benefit vor allem für kleinere Unternehmen ohne eigene IT-Abteilung.

Bei der Implementierung und Integration der Apple Geräte in bestehende IT-Infrastrukturen unterstützt das Conrad Team: "Unser Ziel ist es, eine nahtlose Nutzung der Produkte zu ermöglichen, damit sich unsere Geschäftskunden voll und ganz auf ihr Tagesgeschäft und die wirklich wichtigen Aufgaben konzentrieren können", erklärt Wolter. Ein weiterer Service von Conrad sei, dass mit der Businesskarte Kunden von einer 36-monatigen Langzeitgarantie auf alle Apple Produkte profitierten.

Miete und Ankaufservice sollen Entscheidung für Apple erleichtern

Häufig ist jedoch der Kostenfaktor ein Hindernis, denn Apple Produkte sind teurer in der Anschaffung. "Für Unternehmen, die trotzdem nicht auf hochwertige Apple Technik verzichten möchten, bieten wir unseren IT-Mietservice für Apple Produkte an", erklärt Thomas Wolter. Geräte zu mieten bietet dabei viele weitere Vorteile: Ein deutliches Plus für die Umwelt, mehr Flexibilität und den Mehrwert, immer up to date zu sein. Das wirkt sich positiv auf die Attraktivität als Arbeitgeber aus, da die Arbeitnehmenden dadurch Zugang zu innovativer Gerätetechnik haben. Conrad bietet seinen Geräte-Mietservice gemeinsam mit dem Partner Topi an. Das Mieten selbst läuft, im Gegensatz zum herkömmlichen Geräte-Leasing, komplett digital und damit ganz ohne lästigen Papierkram ab: Mietbare Apple Produkte sind auf conrad.de mit dem Widget 'Mieten mit topi' gekennzeichnet. Der Rest ist einfach: "Unsere Kunden wählen im Shop das gewünschte Produkt aus, klicken auf den Button und registrieren sich. Die Mietlaufzeit zwischen 6 und 36 Monaten kann individuell festgelegt werden und die Lieferung erfolgt direkt durch uns", führt Thomas Wolter aus.

Ein weiterer extra-Service, der B2B-Kunden den Umstieg erleichtern soll, ist die Möglichkeit, gebrauchte Technik einfach zu verkaufen. Wer ein ungenutztes iPhone oder MacBook in der Schreibtischschublade hat, dem bietet Conrad zusammen mit dem Partner recommerce zudem einen Trade-In-Service, also den Rückkauf von Altgeräten an. Der Wert des gebrauchten Geräts kann ganz einfach online ermittelt werden. Je nach Zustand durchlaufen die Produkte nach der Rücksendung dann einen Wiederaufbereitungsprozess und werden dem Markt erneut zugeführt oder kostenlos recycelt.