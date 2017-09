Seinem Händlerprofil als Innovationsmotor bleibt Conrad Electronic treu - auch bei der jetzt gestarteten Vertriebskooperation mit dem Stromanbieter Fresh Energy. Indem in das Vermarktungspaket digitale Messgeräte der Conrad-Eigenmarke Voltcraft beinhaltet, verspricht der Elektronikhändler seinen Kunden die "erste smarte Lösung für niedrigere Stromkosten und mehr Umweltbewusstsein in dieser Form in Deutschland" und spricht von "einer nie dagewesenen Kontrollmöglichkeit des eigenen Stromverbrauchs".

Das Angebot beinhaltet eine Kombination aus 100%-Ökostrom, einem kostenlosen Smart Meter-Stromzähler und einer App zur Live-Visualisierung des Stromverbrauchs. Das Ergebnis: Eine voll transparente Ausweisung des Stromverbrauchs in Echtzeit und eine monatliche Stromabrechnung nach tatsächlichem Verbrauch ohne Nachzahlungen und Abschläge.

Vorstoß für bewussten Energiekonsum

Michael Schlagenhaufer, Senior Director Private Labels bei Conrad Electronic: "Mit der Kooperation zwischen Voltcraft und Fresh Energy können wir unseren Kunden eine der modernsten Lösungen für Strom im Haushalt anbieten. Der Kunde erhält volle Transparenz über seinen ökologischen Strom. In Verbindung mit unserer Online-Plattform Conrad Connect können aus den Verbrauchsdaten außerdem jederzeit, schnell und einfach Ableitungen zur Stromeinsparung getroffen werden".

Christian Bogatu, Mitgründer und CEO von Fresh Energy, ergänzt: "Mit Voltcraft aus dem Hause Conrad gewinnen wir einen starken, renommierten Partner aus dem Bereich Strom- und Spannungsversorgung, der für seine Leidenschaft für Spitzentechnik bekannt ist. Dank der Zusammenarbeit können wir unsere Sichtbarkeit im Markt erhöhen und gemeinsam mit Conrad das Thema bewusster Energiekonsum in Deutschland fördern. Wir freuen uns sehr, die Conrad- und Voltcraft-Kunden ab sofort bei der Optimierung ihrer Stromkosten zu unterstützen und ihnen zu mehr Transparenz beim Energieverbrauch zu verhelfen." (mh)

