Mit der dänischen Conscia-Gruppe ist seit Oktober 2023 ein weiterer bedeutender Systemhausverbund in Deutschland vertreten - entstanden aus Ethcon und Xevit (ChannelPartner berichtete). Nun hat Conscia ihre Geschäftszahlen für das am 30. September 2023 beendete Geschäftsjahr 2022/2023 veröffentlicht.

Demnach hat die dänische Systemhausgruppe nicht nur in ihrem Heimatmarkt zugelegt (plus 30 Prozent) sondern auch in Deutschland. Hier zu Lande erzielte Conscia im abgelaufenen Geschäftsjahr Gesamterlöse in Höhe von umgerechnet 54,7 Millionen Euro, das sind 19 Prozent mehr als im Vorjahr.

Die gesamte Gruppe erzielte in Skandinavien und in den Niederlanden, in Deutschland und in Slowenien Umsätze in Höhe von 582 Millionen Euro, das sind 32 Prozent mehr als im Vorjahr. Das Betriebsergebnis stieg um 24 Prozent auf 58 Millionen Euro an. Aktuell beschäftigt das Unternehmen in den über 1.000 Mitarbeiter, in Deutschland sind es 150.

Conscia offeriert Lösungen und Services in den Marktsegmenten Netzwerke, Cloud, Rechenzentren und IT-Security. Zu den wichtigsten Technologielieferanten des dänischen IT-Dienstleisters zählen Cisco, Palo Alto Networks und VMware.



