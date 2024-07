Mit einem Umsatz von 5,1 Milliarden Euro musste Also einen Rückgang von sieben Prozent gegenüber dem ersten Halbjahr 2023 hinnehmen. Grund sei die Kaufzurückhaltung im Consumer-Segment, besonders in Deutschland, Polen und den Niederlanden.

Trotzdem sieht man sich bei Also auf Kurs. So sollen die Ziele für das Gesamtjahr nicht wackeln. "Die IT-Industrie ist dank ihrer Innovationszyklen ein großartiges Wachstumsfeld. Investitionen sind früher oder später unvermeidlich", erklärt der neue CEO der Also Holding, Wolfgang Krainz.

Einer der erfreulichen Segmente ist für Also ist das Cloud-Geschäft, das im ersten Halbjahr um 25 Prozent auf nunmehr 662 Millionen Euro zulegen konnte.

Auf der folgeneden Seite erfahrt Ihr, warum Also-CEO Wolfgang Krainz noprimistisch ist, die selbst gesteckten Ziele für 2024 zu erreichen.