Will man ein leichtes Notebook, muss man in der Regel auf ein großes Display verzichten. Mit dem MateBook D 16 hat Huawei nun ein Gerät im Lieferprogramm, dass mit seinem 16-Zoll-Display gerade einmal 1,68 Kilogramm auf die Waage bringt.

Das MateBook D 16 ist auf Produktivität ausgelegt: So findet in dem Gehäuse auch eine Tastatur mit Nummernblock Platz. Mit einem Tastenhub von 1,5 Millimetern und dem Nummernblock lassen sich Diagramme, Daten und Dokumenten effizient bearbeiten. Zudem gewähren Schnelltasten einen direkten Zugriff auf häufig genutzte Funktionen.

Das Display lässt sich um 180 Grad nach hinten klappen. So kann das Gerät flach auf den Tisch gelegt oder in Dachform zur Präsentation oder als Videobildschirm verwendet werden.

KI-gestützte Konferenz-Tools

Intelligente Videokonferenz-Tools, wie KI-Hintergründe, FollowCam und Sight Correction optimieren die berufliche Nutzung unterwegs oder im Homeoffice. So können Anwender einen Meetingraum mit Funktionen wie AI Sound und AI Camera einrichten, um eine produktive Videokonferenzumgebung zu schaffen. Um Ablenkungen zu vermeiden und eine private Atmosphäre zu schaffen, hilft die KI-gestützte Funktion "Personal Voice Enhancement" dabei, sich auf die Sprechenden zu konzentrieren, indem laute Umgebungsgeräusche reduziert werden.

Trotz der Business-Features ist das MateBook D 16 2024 eher für ambitionierte Privatnutzer konzipiert. So ist es mit Windows 11 Home ausgestattet. Huawei geht mit zwei Ausstattungsvarianten an den Start: Mit Intel Core i9 Prozessor und 16 GByte Arbeitsspeicher und einer Ein-TByte-SSD gibt Huawei einen UVP von 1.399 Euro an. Zudem ist das D 16 in einer abgespeckten Variante mit Intel Core i5 Prozessor für 999 Euro (UVP) erhältlich. Die Straßenpreise liegen aber bereits deutlich darunter. So wird das Notebook in der Minimalvariante laut ITscope bereits ab gut 500 Euro HEK gehandelt.

Tablet für Kreative

Ergänzt werden die Huawei-Neuerscheinungen durch neue Tablet-Modelle der MatePad Pro-Serie. Die Tablets lassen sich mit dem optionalen Smart Magnetic Keyboard des Herstellers verbinden und können mit dem ebenfalls optionalen NearLink-fähigen Huawei M-Pencil der dritten Generation bedient werden. Dieser soll über eine verbesserte Drucksensitivität verfügen, um die Stiftbewegungen detailreicher zu erfassen.

In den Tablet-Newcomern ist ein 13,2 Zoll großes OLED-Display im 3:2-Format verbaut. Das Gewicht liegt bei 580 Gramm bei einer Bauhöhe von 5,5 Millimetern.

Huawei zielt mit dem MatePad Pro 13,2" auf kreative Nutzer, die die verbesserte Stifteingabe nutzen wollen. Zudem können die Geräte mit dem Keyboard zu Office-anwendungen genutzt werden. Allerdings ist man als Käufer an das Huawei-eigene Betriebssystem Harmony gebunden.

In der Farbe Schwarz ist das MatePad Pro 13,2" mit 256 GB ROM zum UVP von 999 Euro erhältlich. In der Farbe Grün inklusive weißer Tastatur in der Box und mit 512 GB ROM kostet das Tablet 1.199 Euro (UVP).

