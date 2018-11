Für die Controlware GmbH gehört der Fachkräftemangel derzeit zu den großen Herausforderungen der IT-Branche. Vor diesem Hintergrund arbeiten die Hessen seit vielen Jahren eng mit unterschiedlichsten Bildungseinrichtungen in ganz Deutschland zusammen, um junge Menschen für den Einstieg in die IT-Welt zu interessieren.

So begrüßte das hessische Systemhaus am 1. November 2018 einmal mehr den Informatik-Kurs der Dietzenbacher Heinrich-Mann-Gesamtschule, um den Schülern die Gelegenheit zu geben, sich unter anderem über die Funktionsweise innovativer IT-Netze zu informieren.

Neben Einblicken in die IT-Welt und der Arbeitsweise eines Systemintegrators, präsentierte das Controlware Team ein abwechslungsreiches Programm von der Einführung in Netzwerkgrundlagen wie Routing und Switching über TCP und UDP bis hin zum interaktiven Netzwerkspiel.

"Der Tag mit den Schülern aus dem Informatik-Kurs hat uns allen auch in diesem Jahr viele spannende Eindrücke gebracht", erklärt Kirstin Sarter, Ausbildungsleiterin bei Controlware. "Die Jungen waren in IT-Fragen schon sehr fit und begeisterten sich für technische Rätsel und knifflige Problemstellungen. Es ist schön zu sehen, dass da eine engagierte Generation zukünftiger IT-Experten heranwächst, die sich mit viel Kreativität und Problemlösungskompetenz an komplexe Fragestellungen heranwagt."