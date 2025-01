Ab sofort besteht die Geschäftsleitung der Controlware GmbH aus drei Personen: Zu dem CEO Bernd Schwefing und dem CFO Michael Küchen stieß nun Marc Wilczek hinzu, der als Chief Commercial Officer (CCO) sämtliche Vertriebs- und Marketingaktivitäten des IT-Dienstleisters leiten wird.

Wilczek verfügt über eine fast 30-jährige Erfahrung in der IT-Branche: Vor dem Wechsel zu Controlware zum Jahresbeginn 2025 war er in Führungspositionen bei international renommierten IT-Unternehmen tätig, unter anderem bei Link 11, Sophos, bei der CompuGroup Medical und bei T-Systems. 1996 hat er ein eigenes IT-Systemhaus gegründet. Bei seinen Jobs kam der gebürtige Wiesbadener ganz schön rum: Nach Stationen in Hongkong, London und New York kehrte er aber Anfang 2024 wieder nach Hessen zurück.

Nun freut er sich darauf, bei Controlware "einen Beitrag zur weiteren Geschäftsentwicklung zu leisten und das Wachstum aktiv voranzutreiben". Seiner Beobachtung nach ist der 1980 gegründete IT-Dienstleister eine feste Größe im deutschen IT-Markt: "Als Qualitätsführer und Trusted Advisor sind wir heute hervorragend aufgestellt, um Unternehmen und öffentliche Einrichtungen zu unterstützen und zu entlasten", sagte Wilczek an seinem ersten Arbeitstag bei Controlware.

Christof Ziegler, Aufsichtsratsvorsitzender bei Controlware, hält große Stücke von dem neuen Vertriebs- und Marketingleiter: "Mit der Berufung von Marc Wilczek - einem erfahrenen und hervorragend vernetzten IT- und Vertriebsprofi - als zusätzlichem Geschäftsführer haben wir alle Voraussetzungen geschaffen, um unsere ehrgeizigen Wachstumsziele zu erreichen".

Trotz des angespannten gesamtwirtschaftlichen Klimas konnte Controlware auch 2024 weiter zulegen. Der Zum ersten Mal überspran der Umsatz die 400-Millionen-Euro-Marke, die Zahl der Mitarbeiter stieg auf über 1.000 an. In der DACH-Region (Deutschland, Österreich und Schweiz) ist der IT-Dienstleister mit 16 Standorten gut vertreten.



