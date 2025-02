2024 fand die IT-Security Roadshow von Controlware an vier Orten in Deutschland statt - in den Ballungsregionen München, Stuttgart, Berlin und Rhein-Main. 2025 kommt noch die Ballungsregion Rhein-Ruhr hinzu.

Und das sind die fünf Locations der Controlware-Frühjahrs-Roadshow "IT Security" 2025:

Donnerstag, der 20. Februar 2025: Meerbusch bei Düsseldorf (Gut Dyckhof, Am Dyckhof 3, 40667 Meerbusch)

Dienstag, der 25. Februar 2025: Frankfurt am Main (Klassikstadt, Orber Str. 4a, 60386 Frankfurt)

Donnerstag, der 27. Februar 2025: Berlin (Maritim proArte Hotel, Friedrichstr 151, 10117 Berlin)

Dienstag, der 11. März 2025: Stuttgart (Mövenpick Hotel Stuttgart Messe & Congress, Flughafenstr. 43, 70629 Stuttgart)

Donnerstag, der 13. März 2025: Landkreis München, (Jochen Schweizer Arena, Ludwig-Bölkow-Allee 1, 82024 Taufkirchen)

An allen fünf Orten informiert Controlware Kunden und Partner über die Trends und Technologien in den Marktsegmenten Cyber Security und Datenschutz. Denn Menge und Qualität der Angriffe von Cyberkriminellen nehmen nach wie vor stark zu. Auch Mittelständler geraten ins Visier dieser Cybergangster und machen es ihnen oft all zu leicht, in ihre internen Netze einzudringen. Viele Unternehmen vernachlässigen sträflich ihre IT-Sicherheit, weil sie auch bekannte Schwachstellen nicht beseitigen.

Und deswegen hat der Gesetzgeber gehandelt: Neue regulatorische Vorgaben wie NIS2 und DORA verpflichten Finanzdienstleister und Firmen aus dem Kritis-Bereich, sich besser zu schützen. Die Netzwerke alle Unternehmen müssen resilienter werden. Wie sie etwas zu bewerkstelligen ist, erfahren die Besucher Controlware IT-Security Roadshow 2025.

An fünf Tagen an fünf Orten (Düsseldorf, Berlin, Frankfurt, Stuttgart, München) präsentieren Controlware-Experten gemeinsam mit Vertretern der Partner Check Point, Cisco, Fortinet, Genua, Infoblox, Opswart, Palo Alto Networks, SentinelOne, Tenable und Zscaler, wie moderne Cloud-gestützte IT-Landschaften vor Cyberbedrohungen wirksam geschützt werden können.

"Mit der Digitalisierung und Automatisierung der Geschäftsprozesse gewinnt das Thema Cybersicherheit kontinuierlich an Bedeutung. Dabei gestaltet sich die Cyber-Abwehr der IT-Landschaft durch die wachsenden Angriffsflächen mmer komplexer", sagt Mario Emig, Head of Information Security Business Development bei Controlware. "Auf unserer Roadshow geben wir den CISOs und Security-Verantwortlichen einen Überblick über praxisorientierte Sicherheitsstrategien", so der Controlware-Manager weiter.



