Die Kunden, Partner und Mitarbeiter der Controlware GmbH aus Dietzenbach können erstmals beim Security Day 2022 live im Congress Park Hanau dabei sein oder ausgewählte Keynotes und Vorträge auch online verfolgen. Die Schwerpunktthemen der Veranstaltung behandeln selbstverständlich die IT-Sicherheit.

Die Themen behandeln Strategien und Architektur, Erfahrungsberichte, Cloud-Sicherheit, moderne XDR und KI-Ansätze, Zero Trust, Hybridkonzepte bis hin zu Homeoffice- und sicheren Zugangslösungen. Zu den Highlights der Präsenzveranstaltung gehören darüber hinaus aufschlussreiche Keynotes renommierter Referenten - darunter Autoren wie Neurowissenschaftler und KI-Experte Dr. Henning Beck und Zukunftsforscher Lars Thomsen.

Nur noch wenige Plätze

"Der Controlware Security Day bietet Security-Experten, IT-Verantwortlichen und technischen Spezialisten die Gelegenheit, sich an zwei kompakten Tagen umfassend über neue Bedrohungen, Risiken und Lösungsansätze zu informieren - und mit Kollegen und Experten aus der Branche ins Gespräch zu kommen", erklärt Mario Emig, Head of Information Security Business Development bei Controlware. "Da einige unserer Kunden zurzeit allerdings keine Präsenzveranstaltungen besuchen können, haben wir uns entschieden, diesmal parallel zum Live-Event einen komprimierten virtuellen Controlware Security Day zu veranstalten. So können unsere Kunden auch remote in Fragen der IT-Sicherheit auf den aktuellen Stand kommen."

Außerdem können sich die Teilnehmer vor Ort in der Technologieausstellung über die neuesten Lösungen der Herstellerpartner informieren und dürfen sich auf eine unterhaltsame Abendveranstaltung freuen.

Eine detaillierte Agenda mit zusätzlichen Informationen und der Möglichkeit zur Registrierung stellt Controlware unter diesem Link bereit. Da für die Live-Veranstaltung nur noch eine kleine Zahl von Plätzen verfügbar ist, wird die baldige Anmeldung empfohlen. Die Registrierung für den virtuellen Controlware Security Day ist hier möglich.