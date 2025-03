Coolblue, der führende Elektronikhändler in den Niederlanden und Belgien, hat sein Ende 2024 angekündigtes neues 2.000 Quadratmeter großes Logistikzentrum in Langenhagen eröffnet. Mit dem neuen Standort weitet das Unternehmen seinen eigenen Liefer- und Installationsservice "CoolblueLiefert" erstmalig nach Niedersachsen aus und ermöglicht nun auch im Großraum Hannover eine schnelle und flexible Zustellung von Haushaltsgroßgeräten und Fernsehern zum Wunschtermin, bereits ab dem nächsten Werktag. Kleine Elektronikprodukte werden bereits deutschlandweit vom Versandpartner DHL ausgeliefert.

Durch die Expansion erhält Coolblue mit seinem direktem Liefer- und Installationsservice Zugang zu weiteren rund 4,7 Millionen Menschen in der Region Hannover. Über den Onlineshop oder die Coolblue App bestellte Großgeräte werden nicht nur schon ab dem nächsten Werktag geliefert, sondern optional auch am gewünschten Aufstellort im Keller oder in der Wohnung installiert. Dank der Ankündigung eines einstündigen Zeitfensters und eines persönlichen Anrufs 15 Minuten vor Ankunft sorgt Coolblue für beste Planbarkeit. So können Kundinnen und Kunden die Zustellung des neuen Kühlschranks, Fernsehers oder der Waschmaschine problemlos in ihren Alltag integrieren. Verpackungsmaterial und Altgeräte nimmt das Unternehmen auf Wunsch kostenlos zur fachgerechten Entsorgung mit.

Neue Nachbarn für Expert

Pikantes Nebendetail: Mit dem neuen Logistikzentrum stößt Coolblue in einen Vorort von Hannover, der bislang in der Elektronikbranche vor allem mit der Zentrale, dem Zentrallager und einem Vorzeigemarkt von Expert assoziiert wurde. Doch für Urs Möller, Country Manager Germany bei Coolblue, steht vor allem die eigene Expansion im Vordergrund: "Mit der Eröffnung unseres neuen Logistikzentrums in Langenhagen expandieren wir nach Niedersachsen und bieten unseren Lieferservice für Haushaltsgroßgeräte und Fernseher nun auch im Großraum Hannover an", erklärt der Manager. "Unser Ziel ist es, Kundinnen und Kunden aus der Region schnell und zuverlässig zu beliefern und ihnen mit unserem persönlichen Service und der Installationsoption ein Einkaufserlebnis zu bieten, das für ein Lächeln sorgt."

Ein weiterer Aspekt, mit dem Coolblue in Langenhagen mit Expert in Konkurrenz treten dürfte: Im Zuge der Expansion sucht Coolblue weiterhin Verstärkung in Niedersachsen und darüber hinaus. Der Elektronikhändler, der 2024 zum vierten Mal in Folge mit dem kununu Top Company Award als einer der besten Arbeitgeber Deutschlands ausgezeichnet wurde, bietet auch Quereinsteigern vielfältige Chancen mit Weiterbildungspotenzial. Interessierte finden alle offenen Stellen für das Logistikzentrum Langenhagen und weitere Standorte unter arbeitenbeicoolblue.de.