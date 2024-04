Ende Oktober 2024 eröffnet der Online-Elektronikhändler Coolblue seinen ersten Store in Dortmund. Die neue Filiale am Ostenhellweg 35 im Herzen der Dortmunder Innenstadt ist nach Essen der zweite Standort im Ruhrgebiet und der dritte Store in Nordrhein-Westfalen. Hier werden die Kundinnen und Kunden künftig auf über 1.400 Quadratmetern eine große Vielfalt an Elektronikprodukten erleben und testen können. Auf zwei Etagen entstehen acht Produktwelten rund um Fernseher, Smartphones, Laptops, Gaming, Audio, Waschen & Trocknen, Haushalt und Küche. In jeder Themenwelt helfen Produktspezialisten den Besuchern mit fachkundiger Beratung, das beste Gerät für ihre individuellen Bedürfnisse zu finden.

Zusätzliche Unterstützung bieten informative Beratungswände sowie die Einbindung der Website und der Coolblue-App mit ihren digitalen Features. So haben Interessierte beispielsweise die Möglichkeit, Produkte einfach und schnell zu vergleichen, indem sie die daneben angebrachten QR-Codes scannen. Zudem können online bestellte Waren per Click & Collect sofort im Store abgeholt werden. Darüber hinaus besticht der Store durch die unverkennbare Coolblue-Atmosphäre, gepaart mit einem übersichtlichen und gut durchdachten Storekonzept, bei dem das Wunschprodukt schnell gefunden ist. Während die Kundinnen und Kunden bei ihrem Einkauf kostenlos Kaffee und Tee genießen können, sorgt eine Kinderspielecke für die Unterhaltung der Kleinen.

Store-Mitarbeiter gesucht

"Wir freuen uns, mit einer tollen Location im Herzen von Dortmund einen weiteren Store im Ruhrgebiet zu eröffnen", sagt Bart van der Vis, Director Coolblue Germany. "Vor allem weil wir bereits online und in unserem Essener Store zahlreiche Dortmunderinnen und Dortmunder zu unseren treuen Kunden zählen dürfen, ist es uns sehr wichtig, nun auch direkt vor Ort für sie da zu sein. Mit unserem Store-Konzept haben wir die Möglichkeit, ein einzigartiges Einkaufserlebnis mit persönlicher Beratung und vielen Produkten zum Anfassen zu bieten."

Für den Dortmunder Store sucht das Unternehmen 20 neue Coolblue'er, die Kundinnen und Kunden mit persönlicher Produktberatung zur Seite stehen - darunter Schichtleiter, Verkaufsberater, Lagerspezialisten und (stellvertretende) Store Manager. Alle offenen Stellen des Unternehmens, das auch für 2024 zum wiederholten Male mit dem kununu Top Company Award als einer der besten Arbeitgeber in Deutschland ausgezeichnet wurde, finden sich unter Arbeitenbeicoolblue.de.