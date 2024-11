Coolblue setzt die angekündigte Beschleunigung seiner Deutschland-Expansion zügig um. Nur zwei Wochen nach dem Store-Opening in Frankfurt hat der niederländische Elektronikversender in Dortmund nun ein weiteres Ladengeschäft eröffnet. Mit einer Größe von 1.400 Quadratmetern umfasst der Store am zentral gelegenen Ostenhellweg 35 die gleiche Fläche wie die Coolblue-Filialen in Essen und Frankfurt. Das Geschäft in der Dortmunder Innenstadt erstreckt sich über zwei Etagen und bietet in acht Themenwelten unter anderem Fernseher, Smartphones, Gaming und Haushaltsgeräte.

"Wir freuen uns, mit unserem neuen Store in Dortmund nach Essen eine weitere Anlaufstelle für die Beratung und den Kauf von Elektronikprodukten und Haushaltsgeräten in der Region zu bieten. Mit dieser Präsenz vor Ort können wir sowohl unsere bestehenden Kunden noch besser bedienen, als auch mehr Verbraucherinnen und Verbraucher aus dem Ruhrgebiet ansprechen", sagt Urs Möller, Country Manager Germany bei Coolblue, und ergänzt: "Mit unseren Stores erweitern wir die digitale Customer Journey um eine persönliche Beratung, praktische Produkterlebnisse, die Möglichkeit der Barzahlung und einen direkten Kontakt für Retouren. So schaffen wir ein nahtloses Einkaufserlebnis, bei dem sich unsere digitalen Angebote und die Beratung vor Ort ideal ergänzen, um den bestmöglichen Service zu bieten."

Neue Lieferdepots in Hamm, Hannover und Kelsterbach

Doch nicht nur das Store-Netz in Deutschland baut Coolblue beschleunigt aus, auch die Logistik-Standorte werden zügig weiterentwickelt. Anfang November eröffnete der Onlinehändler ein 2.100 Quadratmeter großes Depot in Hamm, so dass künftig neben dem Niederrhein, Rhein-Ruhr-Gebiet sowie Sauer- und Münsterland auch der restlichen Teil Nordrhein-Westfalens abgedeckt wird und flächendeckend die Next-Day-Delivery von Weißer Ware und Fernsehern garantiert werden kann. Dabei kann im Liefergebiet bei Bestellungen über den Coolblue Online-Shop oder die Coolblue App bereits der nächste Werktag als Wunschtermin angegeben werden. "Mit der Eröffnung unseres neuen Depots in Hamm setzen wir das Wachstum von Coolblue in Deutschland fort und ermöglichen weiteren 3,1 Millionen Menschen in Nordrhein-Westfalen, unseren Next-Day-Lieferservice für Haushaltsgroßgeräte zu nutzen. Der Standort bietet hervorragende Bedingungen und großes Potenzial. So können wir Bestellungen aus der Region optimal bewältigen, unseren Düsseldorfer Standort entlasten und ganz NRW effizient beliefern", erklärt dazu Urs Möller.

Wie aus den Stellenanzeigen auf der Homepage von Coolblue hervorgeht, befinden sich zudem bereits ein Depot in Hannover im Aufbau, von dem aus die Region bis Herford und Bielefeld abgedeckt werden soll, sowie der für die Main-Region bestimmte Standort in Kelsterbach in der Nähe des Frankfurter Flughafens.